Ещё один человек с коронавирусом умер в Новосибирской области

Оперштаб Новосибирской области отчитался об одной смерти от коронавируса.



— Скончался еще один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Вчера в городе зарегистрировали 4 смерти.

Редакция НГС приносит соболезнования близким и родным погибших.

Истории жертв коронавируса читайте в специальном сюжете.



Если вы знали умершего от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причине его смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

