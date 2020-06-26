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Ещё один человек с коронавирусом умер в Новосибирской области

Число погибших в регионе достигло 83 человек

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Умершему было 68 лет

Умершему было 68 лет

Оперштаб Новосибирской области отчитался об одной смерти от коронавируса.

— Скончался еще один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека, — говорится в сообщении оперштаба.

Вчера в городе зарегистрировали 4 смерти.

Редакция НГС приносит соболезнования близким и родным погибших.

Истории жертв коронавируса читайте в специальном сюжете.

Если вы знали умершего от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причине его смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

В числе умерших от коронавируса в Новосибирской области — пятеро медработников. Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

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коронавирус в Новосибирске
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