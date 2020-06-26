Новая сотня: в НСО зарегистрировали ещё 108 случаев коронавируса

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 108 новых случаев коронавирусной инфекции.
По данным оперативного штаба, на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5566 случаев инфицирования СOVID-19 (+108 за последние сутки), включая 348 детей. 3216 пациентов выздоровели (+158 за сутки).
«В детскую больницу № 3 госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2216», — говорится в сообщении оперштаба.
В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 25 пациентов.
В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели
Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона, для
Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 448 обращений, госпитализированы 28 пациентов
Вчера оперштаб отчитался о 102 новых заболевших.
Напомним, что на этой неделе в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк. Кроме этого, МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.