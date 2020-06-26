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Новая сотня: в НСО зарегистрировали ещё 108 случаев коронавируса

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 25 пациентов

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Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона

Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 108 новых случаев коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5566 случаев инфицирования СOVID-19 (+108 за последние сутки), включая 348 детей. 3216 пациентов выздоровели (+158 за сутки).

«В детскую больницу № 3 госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2216», — говорится в сообщении оперштаба.

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 25 пациентов.

В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона, для 24 426 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 448 обращений, госпитализированы 28 пациентов

Вчера оперштаб отчитался о 102 новых заболевших.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк. Кроме этого, МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.

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Коронавирус в Новосибирске
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