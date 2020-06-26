Новая сотня: в НСО зарегистрировали ещё 108 случаев коронавируса

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ — 25 пациентов.

В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона, для 24 426 человек меднаблюдение окончено.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 448 обращений, госпитализированы 28 пациентов

Вчера оперштаб отчитался о 102 новых заболевших.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк. Кроме этого, МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.

