В Центральном районе «Ниссан» намотало на столб — погиб 25-летний пассажир

Ночью, около 2:30 водитель Ниссан не справился с управлением и налетел на столб около Красного проспекта, 50. Один из пассажиров скончался.
«Какая-то трагедия произошла, сильная, Красный проспект, 50, где дом быта. Шум, крик и сильное столкновение слышалось», — написала в редакцию НГС читательница.
Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, водитель машины сейчас в больнице, один из пассажиров погиб:
— Водитель 1988 года рождения на автомобиле «Ниссан» следовал по Красному проспекту, со стороны улицы Ядринцевской, в сторону улицы Фрунзе. В пути следования совершил наезд на препятствие (световую опору). В результате сам был госпитализирован в лечебное учреждение с предварительным диагнозом: «черепно-мозговая травма, сочетанная травма». Пассажир 1995 года рождения скончался при оказании медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД.
Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», в машине был ещё один пассажир, он также в больнице сейчас.
Ведется расследование, выясняются обстоятельства и причины происшествия.
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