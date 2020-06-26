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Происшествия

В Центральном районе «Ниссан» намотало на столб — погиб 25-летний пассажир

Водитель сейчас в больнице

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Место аварии утром 

Ночью, около 2:30 водитель Ниссан не справился с управлением и налетел на столб около Красного проспекта, 50. Один из пассажиров скончался.

«Какая-то трагедия произошла, сильная, Красный проспект, 50, где дом быта. Шум, крик и сильное столкновение слышалось», — написала в редакцию НГС читательница.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска, водитель машины сейчас в больнице, один из пассажиров погиб:

— Водитель 1988 года рождения на автомобиле «Ниссан» следовал по Красному проспекту, со стороны улицы Ядринцевской, в сторону улицы Фрунзе. В пути следования совершил наезд на препятствие (световую опору). В результате сам был госпитализирован в лечебное учреждение с предварительным диагнозом: «черепно-мозговая травма, сочетанная травма». Пассажир 1995 года рождения скончался при оказании медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД.

Как сообщает паблик «АСТ-54» во «ВКонтакте», в машине был ещё один пассажир, он также в больнице сейчас.

Ведется расследование, выясняются обстоятельства и причины происшествия.

Если вы стали свидетелем этой аварии, знаете погибшего или вам известны подробности, напишите нам в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер +7 923 157-00-00

Вчера вечером, 25 июня, в Заельцовском районе Новосибирска водитель на автомобиле «Лада» наехал на 8-летнего ребёнка. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу.

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