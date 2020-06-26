26 июня пятница
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 69.47
eur 78.06
Тема дня С 30 июня продлят ограничения из-за коронавируса

Все новости

Все новости
Происшествия

СК начал проверку после смерти 9-летнего мальчика на реке Бердь

Ребенок был на речке с друзьями, когда его стало уносить течением

2 266
6 Обсудить

Поделиться

Мальчик утонул вчера&nbsp;

Мальчик утонул вчера 

Следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту смерти 9-летнего мальчика, который утонул в Искитиме, на реке Бердь, 25 июня.

По предварительным данным, школьник вместе с друзьями пришёл на пляж в Индустриальном микрорайоне без взрослых и решил искупаться:

— В какой-то момент мальчика начало уносить течением. Ребята пытались спасти мальчика, однако их попытки оказались безуспешными. О случившемся они сообщили родителям. В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело ребенка, — говорится в сообщении СК.

Следователь СК осмотрел место происшествия. Сейчас опрашиваются родственники погибшего и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

— Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.

Следственное управление напоминает, что сейчас на территории Новосибирской области нет официально открытых пляжей, а купание запрещено.

— Ведомство обращает внимание на необходимость непрерывного контроля за нахождением детей на воде. Часто при детских утоплениях не играют роли ни глубина, ни расположение водоема. Несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят во время их самостоятельных прогулок в компании друзей, — подчеркнули в СК.

В понедельник вечером, 22 июня, стало известно, что на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска также утонул 9-летний мальчик.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

ребёнок утонулИскитим
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!