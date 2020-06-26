СК начал проверку после смерти 9-летнего мальчика на реке Бердь

Следственный комитет России по Новосибирской области начал доследственную проверку по факту смерти 9-летнего мальчика, который утонул в Искитиме, на реке Бердь, 25 июня.
По предварительным данным, школьник вместе с друзьями пришёл на пляж в Индустриальном микрорайоне без взрослых и решил искупаться:
— В какой-то момент мальчика начало уносить течением. Ребята пытались спасти мальчика, однако их попытки оказались безуспешными. О случившемся они сообщили родителям. В ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело ребенка, — говорится в сообщении СК.
Следователь СК осмотрел место происшествия. Сейчас опрашиваются родственники погибшего и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
— Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.
Следственное управление напоминает, что сейчас на территории Новосибирской области нет официально открытых пляжей, а купание запрещено.
— Ведомство обращает внимание на необходимость непрерывного контроля за нахождением детей на воде. Часто при детских утоплениях не играют роли ни глубина, ни расположение водоема. Несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят во время их самостоятельных прогулок в компании друзей, — подчеркнули в СК.
В понедельник вечером, 22 июня, стало известно, что на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска также утонул 9-летний мальчик.