СК начал проверку после смерти 9-летнего мальчика на реке Бердь

Следователь СК осмотрел место происшествия. Сейчас опрашиваются родственники погибшего и очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.



— Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в СК.



Следственное управление напоминает, что сейчас на территории Новосибирской области нет официально открытых пляжей, а купание запрещено.

— Ведомство обращает внимание на необходимость непрерывного контроля за нахождением детей на воде. Часто при детских утоплениях не играют роли ни глубина, ни расположение водоема. Несчастные случаи на воде с детьми и подростками зачастую происходят во время их самостоятельных прогулок в компании друзей, — подчеркнули в СК.

В понедельник вечером, 22 июня, стало известно, что на пляже «Бугринская роща» в Кировском районе Новосибирска также утонул 9-летний мальчик.

