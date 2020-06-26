Закрытый бедствующий общепит начал массово выкладывать в соцсети видео толпы на пляже

В этот четверг, 25 июня, губернатор Новосибирской области продлил ряд ограничений в городе. Это значит, что бары, рестораны, торговые центры, кинотеатры не возобновят свою работу.
Этот факт очень сильно возмутил рестораторов. В этот же день бары города начали выкладывать в соцсети видео толпы на пляже — люди заполнили собой всё пространство, ни о какой дистанции, конечно же, не может быть и речи, а народа столько, сколько не вместил бы в себя ни один городской бар.
К бару Guevara присоединились и другие рестораторы. Так, например, паб FRY выложил у себя в аккаунте то же самое видео.
— Правильно, это вам не на летних верандах сидеть заражаться! Тут всё нормально. И дистанция, и вся вот эта ваша санитария, — написали владельцы под видео.
Не остался в стороне и бар The Rooks. В своём аккаунте в Instagram в сторис они тоже разместили это видео.
— Мы сидим условно взаперти уже 90 дней, с 27 марта. Насколько я знаю, ни в одной стране мира ограничения на работу отдельной сферы не длились так долго. Есть от этого толк с точки зрения снижения риска заболеваемости? Как показывает статистика — нет. С точки зрения экономики — тоже нет. В ряде регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, ограничения сняты, хотя, если изучить ту же статистику, там тоже не все гладко. И в Кузбассе уже разрешено работать общепиту. В целом форматы стритфуда, как наш бар, при условии хорошей погоды способны выживать, но, например, мы пролетели по всем фронтам с субсидиями, Сбербанк обещает уже вторую неделю кредит под 2%, но уже две недели они не принимают заявки по «техническим причинам», — рассказал корреспонденту НГС Игорь Каменев, соучредитель баров The Rooks, Jawsspot.
Также Игорь Каменев добавил, что количество людей в других общественных местах превышает все рекомендованные нормы.
— Работает рынок, где огромные толпы людей, работает теперь и зоопарк. Про пляжи и другие стихийные сборища людей и говорить не приходится. В ресторанах и барах вполне возможно корректировать трафик, и это куда проще, чем на том же рынке. Вообще хотелось бы услышать из первых уст мнение наших властей — почему нам нельзя открыться, — говорит он.
В конце мая Сибирская гильдия шеф-поваров и шеф-кондитеров обратилась с открытым письмом к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Письмо подписали около 60 рестораторов и шеф-поваров, представляющих все сегменты ресторанного рынка — от столовых до элитных ресторанов. Они называют возможную причину, по которой на Ленина состоялась шумная вечеринка, и просят разрешить им всё-таки работать. Публикуем обращение полностью.