Закрытый бедствующий общепит начал массово выкладывать в соцсети видео толпы на пляже

Не остался в стороне и бар The Rooks. В своём аккаунте в Instagram в сторис они тоже разместили это видео.

— Мы сидим условно взаперти уже 90 дней, с 27 марта. Насколько я знаю, ни в одной стране мира ограничения на работу отдельной сферы не длились так долго. Есть от этого толк с точки зрения снижения риска заболеваемости? Как показывает статистика — нет. С точки зрения экономики — тоже нет. В ряде регионов, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, ограничения сняты, хотя, если изучить ту же статистику, там тоже не все гладко. И в Кузбассе уже разрешено работать общепиту. В целом форматы стритфуда, как наш бар, при условии хорошей погоды способны выживать, но, например, мы пролетели по всем фронтам с субсидиями, Сбербанк обещает уже вторую неделю кредит под 2%, но уже две недели они не принимают заявки по «техническим причинам», — рассказал корреспонденту НГС Игорь Каменев, соучредитель баров The Rooks, Jawsspot.