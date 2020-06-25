Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин снова обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Точная дата обращения президента пока неизвестна, но ожидается, что это будет 29 июня, понедельник.



Собеседники издания говорят, что в обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им и призвать голосовать тех, кто этого еще не сделал. Само голосование уже началось и продлится до 1 июля включительно. Этот день сделали нерабочим.

