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Политика Как меняют Конституцию

Владимир Путин вновь выступит с обращением к россиянам

Речь пойдет о поправках в Конституцию

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Обращение ожидают 29 июня

Обращение ожидают 29 июня

Владимир Путин снова обратится к россиянам перед днем голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники в Кремле. Точная дата обращения президента пока неизвестна, но ожидается, что это будет 29 июня, понедельник.

Собеседники издания говорят, что в обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им и призвать голосовать тех, кто этого еще не сделал. Само голосование уже началось и продлится до 1 июля включительно. Этот день сделали нерабочим.

В предыдущий раз президент обращался к стране 23 июня, накануне парада Победы. Тогда он анонсировал увеличение НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год, еще одну разовую выплату для семей с детьми и другие изменения.

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Владимир Путинпоправки в конституции
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