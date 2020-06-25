В «Аэрофлоте» объяснили, кто может летать в Европу на «эксклюзивных» рейсах

Корреспондент НГС сегодня обнаружил на сайте «Аэрофлота» расписание рейсов в Рим, Барселону, Париж и Нью-Йорк — улететь почти во все эти города можно хоть завтра, стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 23 тысяч рублей.



В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что рейсы доступны только тем, кому разрешен въезд в страну назначения — дипломатам, иностранным подданным, россиянам, имеющим двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, и ряд других особых категорий. Основным критерием приема к перевозке является наличие права въезда в страну назначения. В случае нарушения этого правила авиакомпания получает штраф от миграционной службой.



— «Аэрофлот» развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. Основной характер грузов — медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, различные товары, материалы и комплектующие, а также запасные части для воздушных судов. Чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов. Спрос есть, и он стабильно высок. В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, — ответил корреспонденту НГС официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин.

