В «Аэрофлоте» объяснили, кто может летать в Европу на «эксклюзивных» рейсах

Авиакомпания «Аэрофлот» объяснила, какие пассажиры могут летать на «эксклюзивных» рейсах за пределы России.
Ране стало известно, что перевозчик продаёт билеты в европейские города, Нью-Йорк и некоторые другие мировые столицы из Москвы, которые перевозчик осуществлял в июне, несмотря на запрет международного авиасообщения.
Об этом сегодня, 25 июня, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на трёх сотрудников авиакомпаний. По информации издания, перевозчик осуществлял полёты в июне, несмотря на запрет международного авиасообщения. Издание также назвало полёты эксклюзивными и люксовыми.
Корреспондент НГС сегодня обнаружил на сайте «Аэрофлота» расписание рейсов в Рим, Барселону, Париж и Нью-Йорк — улететь почти во все эти города можно хоть завтра, стоимость авиабилета в одну сторону начинается от 23 тысяч рублей.
В пресс-службе «Аэрофлота» рассказали, что рейсы доступны только тем, кому разрешен въезд в страну назначения — дипломатам, иностранным подданным, россиянам, имеющим двойное гражданство или вид на жительство иностранного государства, и ряд других особых категорий. Основным критерием приема к перевозке является наличие права въезда в страну назначения. В случае нарушения этого правила авиакомпания получает штраф от миграционной службой.
— «Аэрофлот» развивает грузовую сеть на пассажирских судах по самым востребованным направлениям. Основной характер грузов — медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты, различные товары, материалы и комплектующие, а также запасные части для воздушных судов. Чтобы вписаться в логистические цепочки, необходимо обеспечить регулярность грузовых рейсов. Спрос есть, и он стабильно высок. В случае, если пассажирский салон самолета не используется под грузы, допустимо его использование для перевозки пассажиров из Москвы, — ответил корреспонденту НГС официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дёмин.
Он также пояснил, что с момента введения ограничительных мер ни один человек не въехал рейсами авиаперевозчика, минуя процедуру регистрации через сайт Госуслуг либо процедуру получения специальных разрешений на въезд российских органов власти.
— Обладая определенным литературным талантом, можно назвать такие грузо-пассажирские рейсы «эксклюзивными». Их эксклюзивность определяется тем, что наших туристов в большинстве своем иностранные государства принимать пока не готовы. В чем определяется «люксовость» мы, честно говоря, так и не поняли, — добавил Михаил Дёмин.
Недавно НГС расспросил новосибирцев о том, как они проведут этот отпуск — некоторым пришлось отложить планы посетить Европу.