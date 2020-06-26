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Еда

Диетолог рассказала, сколько минералки можно выпить в день

И чем она может быть опасна

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Вода, которая одних лечит, вас может добить

Вода, которая одних лечит, вас может добить

О пользе минеральной воды наслышаны многие, но не всем и не всегда ее можно пить. Правильно выбранная минералка обеспечит организм необходимыми микроэлементами, улучшит самочувствие, облегчит течение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но если в ней не разобраться, то вместо этого можно только навредить себе.

— Минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и поможет снять усталость, но для этого подойдут столовые воды со степенью минерализации не более 1 г/л, а также лечебно-столовые — с минерализацией 4–5 г/л, — говорит диетолог Светлана Соломеина. — При этом за один раз можно выпить стакан воды, не больше 200 мл. Иначе вы получите лишнюю нагрузку на почки и сердце.

На самом деле с минералкой всё не так просто

На самом деле с минералкой всё не так просто

В сутки эксперт советует выпивать не больше двух литров столовой или лечебно-столовой минеральной воды, не сильно соленой и без кислой реакции. А вот регулярное употребление минеральной воды с высоким содержанием углекислого газа способствует развитию гастрита. Кроме того, избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками и повышенным артериальным давлением.

Что еще скрывает в себе минеральная вода, читайте в воскресенье, 28 июня, в нашей рубрике «Интересно про еду».

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