Диетолог рассказала, сколько минералки можно выпить в день

О пользе минеральной воды наслышаны многие, но не всем и не всегда ее можно пить. Правильно выбранная минералка обеспечит организм необходимыми микроэлементами, улучшит самочувствие, облегчит течение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но если в ней не разобраться, то вместо этого можно только навредить себе.
— Минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и поможет снять усталость, но для этого подойдут столовые воды со степенью минерализации не более
В сутки эксперт советует выпивать не больше двух литров столовой или лечебно-столовой минеральной воды, не сильно соленой и без кислой реакции. А вот регулярное употребление минеральной воды с высоким содержанием углекислого газа способствует развитию гастрита. Кроме того, избыток минеральных солей может негативно отразиться на пациентах с заболеваниями почек, сердечно-сосудистых заболеваний, сопровождающихся отеками и повышенным артериальным давлением.
Что еще скрывает в себе минеральная вода, читайте в воскресенье, 28 июня, в нашей рубрике «Интересно про еду».