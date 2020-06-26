Диетолог рассказала, сколько минералки можно выпить в день

О пользе минеральной воды наслышаны многие, но не всем и не всегда ее можно пить. Правильно выбранная минералка обеспечит организм необходимыми микроэлементами, улучшит самочувствие, облегчит течение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Но если в ней не разобраться, то вместо этого можно только навредить себе.



— Минеральная вода освежает, стимулирует аппетит и поможет снять усталость, но для этого подойдут столовые воды со степенью минерализации не более 1 г/л , а также лечебно-столовые — с минерализацией 4–5 г/л , — говорит диетолог Светлана Соломеина. — При этом за один раз можно выпить стакан воды, не больше 200 мл . Иначе вы получите лишнюю нагрузку на почки и сердце.

