В Заельцовском районе «Лада» сбила 8-летнего ребёнка — пострадавшего увезли в больницу

В четверг вечером, 25 июня, в Заельцовском районе Новосибирска водитель на автомобиле «Лада» наехал на 8-летнего ребёнка. В результате ДТП пострадавшего доставили в больницу.



— Сегодня вечером, в 18:39 произошло ДТП. Водитель 1988 года рождения на автомобиле ВАЗ-2107 двигался по улице Кропоткина со стороны Ипподромской в сторону Красного проспекта. У дома № 119 на Кропоткина совершил наезд на пешехода 2012 года рождения, который, по предварительной информации, переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате аварии ребёнок доставлен в больницу с ушибами, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.