На стене кинозала «Синема» появилось граффити с изображением Каннского льва

Также художница добавила, что на следующей неделе, когда рисунок будет полностью завершён, красивое фото граффити лучше всего делать около 20:00 — именно в это время солнце будет освещать его лучше всего.



Жители типовых домов пытаются придать им хоть какую-то индивидуальность. Подъезды обычных панелек на Северо-Чемском жилмассиве недавно украсили целыми сериями рисунков. Обозреватель НГС Стас Соколов насладился дворовой живописью и собрал несколько ярких примеров того, что можно нарисовать на скучных домах и хозяйственных постройках во дворе.

