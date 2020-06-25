На стене кинозала «Синема» появилось граффити с изображением Каннского льва

Художница из Новосибирска решила нарисовать на стене кинозала «Синема» граффити с изображением Каннского льва.
Алёна Ивашко — граффити-художник, руководитель школы граффити MAGNOLIAS. Она рассказала, что рисунок будет полностью готов к ближайшему понедельнику.
— Уже больше 10 лет я рисую граффити и обучаю других. Недавно поступил заказ на проект от «Синемы». Я отрисовала авторские эскизы с изображением Каннского льва, оживила его, задала динамику изображению. На граффити будет изображён лев, который выпрыгивает из киноплёнки. Также по середине я разместила название «Синемы», за надписью изобразила специальные очки, в которых зрители смотрят фильмы. Ещё в композиции можно будет найти хлопушку, которую используют на съёмках, и прожектора, — рассказала корреспонденту НГС Алёна Ивашко.
Также художница добавила, что на следующей неделе, когда рисунок будет полностью завершён, красивое фото граффити лучше всего делать около 20:00 — именно в это время солнце будет освещать его лучше всего.
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