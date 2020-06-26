Местами до +32: какая погода ждет новосибирцев после приближающейся жары

Синоптики составили прогноз погоды на пятницу и выходные. Новосибирцев ожидают жаркие пятница и суббота, а в воскресенье в регионе похолодает.



Как сообщили в новосибирском Гидрометцентре, ночная температура по области в следующие три дня будет около 17–18 градусов.

— Дневные температуры в пятницу, субботу: +27... +32 градуса, местами +20... +25 градусов, при облачности. 28 днем похолодание, +14... +19 градусов, по юго-востоку до 25 градусов. В отдельные дни кратковременные дожди, грозы, но преимущественно без осадков. 27 и 28 июня по западу области местами сильные дожди, — рассказал дежурный синоптик.

