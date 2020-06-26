Местами до +32: какая погода ждет новосибирцев после приближающейся жары

Синоптики составили прогноз погоды на пятницу и выходные. Новосибирцев ожидают жаркие пятница и суббота, а в воскресенье в регионе похолодает.
Как сообщили в новосибирском Гидрометцентре, ночная температура по области в следующие три дня будет около 17–18 градусов.
— Дневные температуры в пятницу, субботу: +27... +32 градуса, местами +20... +25 градусов, при облачности. 28 днем похолодание, +14... +19 градусов, по юго-востоку до 25 градусов. В отдельные дни кратковременные дожди, грозы, но преимущественно без осадков. 27 и 28 июня по западу области местами сильные дожди, — рассказал дежурный синоптик.
Ветер 26 и 27 июня ожидается 3–10 м/с, с усилением до 13 м/с, а 28 июня — 7–12 м/с с порывами до
По городу на 26 и 27 июня прогнозируют 28–30 градусов, без осадков, ветер 3–10 м/с. 28 июня температура может опуститься до 20–22 градусов, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночи должны быть теплыми — 14–18 градусов.
Хорошая погода порадовала новосибирцев и в выходной, 24 июня. Вечером в городе прошёл праздничный салют в честь парада Победы. В этом году он был особенным — ни на парад, ни на салют на Михайловской набережной людям рекомендовали не ходить из-за коронавируса. Но вы можете посмотреть 10 ярких кадров салюта здесь.