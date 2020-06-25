«Аэрофлот» организовал «эксклюзивные» рейсы в Европу в июне — выясняем, за сколько можно улететь из Новосибирска

«Аэрофлот» продолжил выполнять пассажирские рейсы за рубеж даже после закрытия международного авиасообщения. Сейчас авиакомпания предлагает билеты и тем, кто находится в Новосибирске (лететь надо будет через Москву или Санкт-Петербург).
Самолёты авиакомпании летали с начала июня из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Париж, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт-на-Майне, а чуть позже добавилась Ницца и Барселона. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на сотрудников трёх авиакомпаний.
По информации издания, рейсы не рекламируются, и продажа билетов в эти города открывается меньше чем за неделю. Также нет возможности забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю, а для перелётов используются «самые большие и вместительные самолеты, которые обычно не заполняются даже в высокий летний сезон» (например, Airbus 350–900 на 312 мест — у авиакомпании он в единственном экземпляре).
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с вопросами о том, когда авиакомпания получила разрешения на эти полёты и действительно ли улететь на рейсах могут лишь граждане Евросоюза и обладатели вида на жительство. На момент написания новости ответ на запрос не был получен.
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Сейчас, по данным онлайн-бронирования, на сайте Аэрофлота, улететь из Новосибирска с пересадкой в Москве в Европу можно хоть завтра — рейсы есть в Барселону (около 24 тысяч рублей в одну сторону), в Рим (около 23 тысяч рублей), в Париж (от 27 тысяч рублей) и Лондон (почти 26 тысяч рублей). В Нью-Йорк ближайший рейс намечен на 27 июня (с пересадкой в Москве и Санкт-Петербурге), билеты на него начинаются от 156 тысяч рублей.
По данным поисковика авиабилетов Aviasales, перелёты в указанные города из Москвы выполняет только «Аэрофлот». Маршруты других перевозчиков (в частности, S7) слишком сложны и занимают не один день — пассажирам предлагают лететь, например, через Харьков. Однако схема маршрута вызывает множество вопросов: из Новосибирска придётся лететь в Москву, оттуда в Белгород, затем пассажиру нужно будет самостоятельно добраться до Харькова (перелётов туда не предлагается), а уже оттуда лететь до Рима с пересадкой в Будапеште (авиакомпания Wizz Air).
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