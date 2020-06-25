25 июня четверг
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 2/10
usd 68.84
eur 77.76
Тема дня С 30 июня продлят ограничения из-за коронавируса

Все новости

Все новости
Страна и мир Всё о коронавирусе

«Аэрофлот» организовал «эксклюзивные» рейсы в Европу в июне — выясняем, за сколько можно улететь из Новосибирска

Авиакомпания летала в Париж, Барселону, Нью-Йорк и другие города, несмотря на запрет международных полётов

1 213
22 Обсудить

Поделиться

Улететь в Европу из Новосибирска можно и сейчас, но для этого вероятно потребуется гражданство Евросоюза или вид на жительство

Улететь в Европу из Новосибирска можно и сейчас, но для этого вероятно потребуется гражданство Евросоюза или вид на жительство

«Аэрофлот» продолжил выполнять пассажирские рейсы за рубеж даже после закрытия международного авиасообщения. Сейчас авиакомпания предлагает билеты и тем, кто находится в Новосибирске (лететь надо будет через Москву или Санкт-Петербург).

Самолёты авиакомпании летали с начала июня из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Париж, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт-на-Майне, а чуть позже добавилась Ницца и Барселона. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на сотрудников трёх авиакомпаний.

По информации издания, рейсы не рекламируются, и продажа билетов в эти города открывается меньше чем за неделю. Также нет возможности забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю, а для перелётов используются «самые большие и вместительные самолеты, которые обычно не заполняются даже в высокий летний сезон» (например, Airbus 350–900 на 312 мест — у авиакомпании он в единственном экземпляре).

Корреспондент НГС направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота» с вопросами о том, когда авиакомпания получила разрешения на эти полёты и действительно ли улететь на рейсах могут лишь граждане Евросоюза и обладатели вида на жительство. На момент написания новости ответ на запрос не был получен.

Мы посмотрели, за какую сумму сегодня можно купить билеты заграницу.

Сейчас, по данным онлайн-бронирования, на сайте Аэрофлота, улететь из Новосибирска с пересадкой в Москве в Европу можно хоть завтра — рейсы есть в Барселону (около 24 тысяч рублей в одну сторону), в Рим (около 23 тысяч рублей), в Париж (от 27 тысяч рублей) и Лондон (почти 26 тысяч рублей). В Нью-Йорк ближайший рейс намечен на 27 июня (с пересадкой в Москве и Санкт-Петербурге), билеты на него начинаются от 156 тысяч рублей.

Маршрут из Новосибирска в Нью-Йорк будет проходить и через Москву, и через Санкт-Петербург

Маршрут из Новосибирска в Нью-Йорк будет проходить и через Москву, и через Санкт-Петербург

28 июня билет можно купить дешевле — цена падает почти в два раза, а пересадок становится меньше (из Москвы напрямую в Нью-Йорк)

28 июня билет можно купить дешевле — цена падает почти в два раза, а пересадок становится меньше (из Москвы напрямую в Нью-Йорк)

А вот такое предупреждение увидят те, кто задумал отправиться в Барселону

А вот такое предупреждение увидят те, кто задумал отправиться в Барселону

Некоторые билеты вот-вот закончатся, и сервис об этом предупреждает&nbsp;

Некоторые билеты вот-вот закончатся, и сервис об этом предупреждает 

По данным поисковика авиабилетов Aviasales, перелёты в указанные города из Москвы выполняет только «Аэрофлот». Маршруты других перевозчиков (в частности, S7) слишком сложны и занимают не один день — пассажирам предлагают лететь, например, через Харьков. Однако схема маршрута вызывает множество вопросов: из Новосибирска придётся лететь в Москву, оттуда в Белгород, затем пассажиру нужно будет самостоятельно добраться до Харькова (перелётов туда не предлагается), а уже оттуда лететь до Рима с пересадкой в Будапеште (авиакомпания Wizz Air).

Альтернативные варианты улететь в популярные европейские города — сделать пересадку в Харькове

Альтернативные варианты улететь в популярные европейские города — сделать пересадку в Харькове

На этой неделе НГС составил подборку для тех, кто планирует отдохнуть этим летом за пределами родного Новосибирска — наш обозреватель Стас Соколов нашёл 5 мест для отпуска по цене от 8500 рублей.

Если же вы планируете остаться в Новосибирской области и хотите провести лето на воде, обязательно посмотрите наш материал о самых дорогих яхтах, которые можно купить прямо сейчас в Новосибирске (самая большая ничуть не уступает по удобству многим квартирам в новостройках!).

По теме (6)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

авиацияаваиаперелётыЕвропа«Аэрофлот»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!