«Аэрофлот» организовал «эксклюзивные» рейсы в Европу в июне — выясняем, за сколько можно улететь из Новосибирска

«Аэрофлот» продолжил выполнять пассажирские рейсы за рубеж даже после закрытия международного авиасообщения. Сейчас авиакомпания предлагает билеты и тем, кто находится в Новосибирске (лететь надо будет через Москву или Санкт-Петербург).

Самолёты авиакомпании летали с начала июня из Москвы в Лондон, Нью-Йорк, Париж, Тель-Авив, Сеул, Франкфурт-на-Майне, а чуть позже добавилась Ницца и Барселона. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на сотрудников трёх авиакомпаний.



По информации издания, рейсы не рекламируются, и продажа билетов в эти города открывается меньше чем за неделю. Также нет возможности забронировать билеты на сайте авиакомпании на следующую неделю, а для перелётов используются «самые большие и вместительные самолеты, которые обычно не заполняются даже в высокий летний сезон» (например, Airbus 350–900 на 312 мест — у авиакомпании он в единственном экземпляре).

