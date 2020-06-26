Торговые центры и кинотеатры всё ещё под замком: онлайн-трансляция с городских улиц

Как город переживает режим повышенной готовности? Следим вместе
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Здравствуйте, дорогие читатели! Если вы вдруг не в курсе, губернатор области Андрей Травников заявил, что в июле в Новосибирске всё ещё будут действовать ограничительные меры. В частности, останутся закрытыми торговые и развлекательные центры, кинотеатры и крупные кафе.
Кроме того, сохраняется режим повышенной готовности.
Тем не менее, на этой неделе в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк, а МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.
А мы продолжаем следить за городом в онлайн-режиме. Присылайте ваши новости, фотографии, видео по WhatsApp и Telegram на номер +7 923 157-00-00 или на почту news@ngs.ru.
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