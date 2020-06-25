Травников заявил о продлении с 30 июня ограничений из-за ковида и сказал, откроют ли торговые центры

Ограничения, связанные с коронавирусом, а также режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят после 30 июня.
Об этом сегодня, 25 июня, сказал губернатор НСО Андрей Травников в эфире канала ОТС.
— Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля. Ситуация, с одной стороны, стабильная, но с другой — достаточно напряжённая. Прогнозировать, в какую сторону она будет развиваться — достаточно сложно, — заявил глава региона.
Андрей Травников также сказал, что склоняется к прогнозам экспертов, которые считают, что осенью возможна новая волна заболеваемости новым коронавирусом. К этому нужно подготовиться, потому что в этот период также увеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ.
— Ряд ограничений будет сниматься. Возобновление работы объектов, где предполагается массовое присутствие посетителей, покупателей — такие, как торговые центры, развлекательные центры, кинотеатры, крупные объекты общественного питания — все это будет в последнюю очередь, и точно не с 1 июля, — добавил Андрей Травников.
Губернатор добавил, что режим самоизоляции действует ограниченно, и многие предприятия уже работают.
Напомним, что на этой неделе в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк. Кроме этого, МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.