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Тема дня С 30 июня продлят ограничения из-за коронавируса

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Травников заявил о продлении с 30 июня ограничений из-за ковида и сказал, откроют ли торговые центры

По словам губернатора, ситуация в регионе, с одной стороны, стабильная, но с другой — достаточно напряжённая

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О том, что режим повышенной готовности продлят, рассказал губернатор НСО

О том, что режим повышенной готовности продлят, рассказал губернатор НСО

Ограничения, связанные с коронавирусом, а также режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят после 30 июня.

Об этом сегодня, 25 июня, сказал губернатор НСО Андрей Травников в эфире канала ОТС.

— Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля. Ситуация, с одной стороны, стабильная, но с другой — достаточно напряжённая. Прогнозировать, в какую сторону она будет развиваться — достаточно сложно, — заявил глава региона.

Андрей Травников также сказал, что склоняется к прогнозам экспертов, которые считают, что осенью возможна новая волна заболеваемости новым коронавирусом. К этому нужно подготовиться, потому что в этот период также увеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ.

— Ряд ограничений будет сниматься. Возобновление работы объектов, где предполагается массовое присутствие посетителей, покупателей — такие, как торговые центры, развлекательные центры, кинотеатры, крупные объекты общественного питания — все это будет в последнюю очередь, и точно не с 1 июля, — добавил Андрей Травников.

Губернатор добавил, что режим самоизоляции действует ограниченно, и многие предприятия уже работают.

Напомним, что на этой неделе в Новосибирске разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, также смогли открыться музеи и зоопарк. Кроме этого, МФЦ стали оказывать услуги гражданам в прежнем режиме.

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режим самоизоляциирежим повышенной готовностиКоронавирус в Новосибирске
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