Травников заявил о продлении с 30 июня ограничений из-за ковида и сказал, откроют ли торговые центры

Ограничения, связанные с коронавирусом, а также режим повышенной готовности в Новосибирской области продлят после 30 июня.



Об этом сегодня, 25 июня, сказал губернатор НСО Андрей Травников в эфире канала ОТС.

— Мы продлим после 30 июня ряд ограничений, и режим повышенной готовности продлится с 1 июля. Ситуация, с одной стороны, стабильная, но с другой — достаточно напряжённая. Прогнозировать, в какую сторону она будет развиваться — достаточно сложно, — заявил глава региона.

Андрей Травников также сказал, что склоняется к прогнозам экспертов, которые считают, что осенью возможна новая волна заболеваемости новым коронавирусом. К этому нужно подготовиться, потому что в этот период также увеличивается число заболевших гриппом и ОРВИ.