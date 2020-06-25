Депутат подал иск к «Яндексу», «Пикабу» и другим сайтам из-за видео, где он скандалил с инспектором. Что решил суд?

Депутат заксобрания НСО Юрий Шпаков проиграл в суде по иску о защите права на неприкосновенность частной жизни и охране изображения. Такое решение суд вынес в этот четверг, 25 июня.
Юрий Шпаков был недоволен тем, что в интернете распространялось видео, как он ругается с сотрудником ГИБДД. На кадрах было видно, как Шпаков выражал свое недовольство тем, что машина сотрудников госавтоинспекции помешала движению транспорта. В прошлом году эту видеозапись опубликовали многие сайты.
В итоге Шпаков подал иск к 11 компаниям и СМИ, в том числе к «Мэйл.ру», «Пикабу», «Рамблер интернет холдинг», «Яндексу», «Гугл ЭлЭлСи» и «Телеканалу 360», «Медианьюс», «Издательскому дому "Байкал24"». Третьими лицами в деле выступали Instagram, Facebook и YouTube.
— В обоснование исковых требований истец указал на то, что в социальной сети была размещена видеозапись, содержащая изображение истца. Он своего согласия на распространение видеозаписи со своим изображением и персональными данными не предоставлял. Таким образом, по мнению истца, обнародование и использование изображения истца не соответствует требованиям закона, — говорится на сайте суда.
Судья отказался удовлетворить требования депутата, но решение пока в силу не вступило.
Как уточнили в суде, речь идет о снятом 25 мая 2019 года видео. В тот день Юрий Шпаков проезжал по улице, где сотрудник ГИБДД в машине оформлял штраф новосибирцу Камалу Раззакову — он записал это видео. В результате запись разлетелась по соцсетям. Сейчас ролик с некоторых ресурсов удален.
На видео (есть в распоряжении редакции) новосибирец представляется автоинспектору депутатом Заксобрания Юрием Шпаковым и вступает с ним в перепалку из-за того, что, по мнению депутата, машина ДПС мешала проезду транспорта.
«Щас, я тебя на видео сниму, перед новым начальником извиняться будешь», — угрожал на видео сотруднику ГИБДД Юрий Шпаков.
В ответ на это сотрудник просил не обращаться к нему на «ты».
«Гражданин, я же вам сказал, что я составляю материал. Я не могу двигаться и составлять материал», — объяснил автоинспектор.
Юрий Николаевич Шпаков родился в 1962 году. С 2015 года занимает должность депутата Заксобрания от «Единой России». Избрался по 3 округу (Куйбышевский и Северный районы области). Как указано на сайте «Единой России» в Новосибирской области, работает также заместителем генерального директора по внешнеэкономическим связям в ЗАО «Левобережное». Как следует из ежегодного отчета депутатов о доходах, расходах и имуществе, годовой доход Шпакова в 2019 году составил 10 393 919,08 руб.
Позже в Заксобрании области прокомментировали инцидент: там перепалку назвали провокацией.
В 2017 году депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков устроил скандал на штрафстоянке: депутат ругался на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser.