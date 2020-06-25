Депутат подал иск к «Яндексу», «Пикабу» и другим сайтам из-за видео, где он скандалил с инспектором. Что решил суд?

Депутат заксобрания НСО Юрий Шпаков проиграл в суде по иску о защите права на неприкосновенность частной жизни и охране изображения. Такое решение суд вынес в этот четверг, 25 июня.

Юрий Шпаков был недоволен тем, что в интернете распространялось видео, как он ругается с сотрудником ГИБДД. На кадрах было видно, как Шпаков выражал свое недовольство тем, что машина сотрудников госавтоинспекции помешала движению транспорта. В прошлом году эту видеозапись опубликовали многие сайты.

В итоге Шпаков подал иск к 11 компаниям и СМИ, в том числе к «Мэйл.ру», «Пикабу», «Рамблер интернет холдинг», «Яндексу», «Гугл ЭлЭлСи» и «Телеканалу 360», «Медианьюс», «Издательскому дому "Байкал24"». Третьими лицами в деле выступали Instagram, Facebook и YouTube.