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Бизнес

Бывший вице-мэр Новосибирска возглавил дочернюю компанию РАТМ-Холдинга

Данияр Сафиуллин стал гендиректором фирмы, которая создает промышленные парки в Новосибирске, Ярославской и Курганской областях

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Ранее&nbsp;Данияр Сафиуллин работал в мэрии Новосибирска

Ранее Данияр Сафиуллин работал в мэрии Новосибирска

Бывший вице-мэр Новосибирска Данияр Сафиуллин стал генеральным директором московской компании ООО «Рид групп столица». Эта фирма занимается созданием промышленных парков в Новосибирске, Ярославской и Курганской областях.

О назначении сообщили в пресс-службе компании «РАТМ-Холдинг», которая владеет ООО «Рид групп столица».

— Компания зарегистрирована в Москве 19 июня. Генеральному директору ООО «Рид групп столица» предстоит актуализировать сообразно текущим экономическим условиям стратегию развития парковых проектов «РАТМ-Холдинга», повысить капитализацию этого бизнеса и определить новые точки роста, — говорится в сообщении «РАТМ-Холдинг».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «РАТМ-Холдинг» владеет акционерным обществом «Завод Экран». 31 июля состоится собрание акционеров «Экрана», на котором рассмотрят передачу компании «Рид групп столица» полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества.

— Благодаря многолетнему опыту работы на руководящих должностях Данияр Сафиуллин обладает необходимыми компетенциями для централизации системы управления промышленными площадками, что в свою очередь будет способствовать достижению долгосрочных целей «РИД ГРУПП», а также росту экономики и улучшению инвестиционного климата в субъектах федерации, — добавили в «РАТМ-Холдинг».

По данным «Контур.Фокус», компания «Рид групп столица» занимается комплексной административно-хозяйственной деятельностью по обеспечению работы организаций, вложением в ценные бумаги, арендой и управлением недвижимым имуществом, бухгалтерским учётом, финансовым аудитом, налоговым консультированием.

Напомним, что Данияр Сафиуллин занимал должность заместителя мэра Новосибирска с 2012 года. Он курировал вопросы, которые связаны с жилищной политикой, энергетикой, ЖКХ, транспортом, дорожным благоустройством, ЧС и мобилизационной работой в городе. Летом 2019 года он ушёл с должности, а его место занял Олег Клемешов. После этого Сафиуллин выдвинулся на выборы мэра Новосибирска.

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