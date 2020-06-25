Бывший вице-мэр Новосибирска возглавил дочернюю компанию РАТМ-Холдинга

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «РАТМ-Холдинг» владеет акционерным обществом «Завод Экран». 31 июля состоится собрание акционеров «Экрана», на котором рассмотрят передачу компании «Рид групп столица» полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества.

— Благодаря многолетнему опыту работы на руководящих должностях Данияр Сафиуллин обладает необходимыми компетенциями для централизации системы управления промышленными площадками, что в свою очередь будет способствовать достижению долгосрочных целей «РИД ГРУПП», а также росту экономики и улучшению инвестиционного климата в субъектах федерации, — добавили в «РАТМ-Холдинг».



По данным «Контур.Фокус», компания «Рид групп столица» занимается комплексной административно-хозяйственной деятельностью по обеспечению работы организаций, вложением в ценные бумаги, арендой и управлением недвижимым имуществом, бухгалтерским учётом, финансовым аудитом, налоговым консультированием.

Напомним, что Данияр Сафиуллин занимал должность заместителя мэра Новосибирска с 2012 года. Он курировал вопросы, которые связаны с жилищной политикой, энергетикой, ЖКХ, транспортом, дорожным благоустройством, ЧС и мобилизационной работой в городе. Летом 2019 года он ушёл с должности, а его место занял Олег Клемешов. После этого Сафиуллин выдвинулся на выборы мэра Новосибирска.