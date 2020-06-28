С днем рождения, Новосибирск: 29 кадров из другой жизни (было же время!)

В этом году Новосибирск обойдётся без гуляний на День города — праздник перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. В прежние годы на празднование всегда собирались тысячи горожан, люди веселились и делали памятные фото, а НГС освещал это событие в репортажах и трансляциях. Сегодня, 28 июня, мы показываем вам, каким был этот праздник, — и ждём, когда соберёмся на нём вновь.