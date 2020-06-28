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Тема дня Ураганный ветер в Новосибирске: фото и видео

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Город Летопись

С днем рождения, Новосибирск: 29 кадров из другой жизни (было же время!)

Ностальгические фотографии и видео, как новосибирцы праздновали День города до пандемии

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2014 год. Люди ещё не боятся брать друг друга за руки. Сейчас такое сложно представить

2014 год. Люди ещё не боятся брать друг друга за руки. Сейчас такое сложно представить

В этом году Новосибирск обойдётся без гуляний на День города — праздник перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. В прежние годы на празднование всегда собирались тысячи горожан, люди веселились и делали памятные фото, а НГС освещал это событие в репортажах и трансляциях. Сегодня, 28 июня, мы показываем вам, каким был этот праздник, — и ждём, когда соберёмся на нём вновь.

В 2008 году перед зданием мэрии прошли молодожёны

В 2008 году перед зданием мэрии прошли молодожёны

Тот же 2008 год. Готы (вы же помните такую субкультуру?) с флагами России

Тот же 2008 год. Готы (вы же помните такую субкультуру?) с флагами России

Горожан очаровала пара, которая танцевала танго и вальс в центре Новосибирска

Горожан очаровала пара, которая танцевала танго и вальс в центре Новосибирска

2009 год. Этот День города запомнился ограничениями на продажу алкоголя. Однако новосибирцы либо запаслись коктейлями и пивом заранее, либо договаривались с продавцами киосках. Празднику не помешал даже дождь

2009 год. Этот День города запомнился ограничениями на продажу алкоголя. Однако новосибирцы либо запаслись коктейлями и пивом заранее, либо договаривались с продавцами киосках. Празднику не помешал даже дождь

В 2010 году на набережной Оби отдыхали около 10 тысяч человек. Это было единственное праздничное место, где люди открыто пили пиво из стеклянных бутылок

В 2010 году на набережной Оби отдыхали около 10 тысяч человек. Это было единственное праздничное место, где люди открыто пили пиво из стеклянных бутылок

Несколько песен в тот день исполнил и губернатор Виктор Толоконский, который стал хедлайнером площадки перед Оперным

Несколько песен в тот день исполнил и губернатор Виктор Толоконский, который стал хедлайнером площадки перед Оперным

В 2011 году танцевала вся Михайловская набережная. Мероприятие организовал известный хореограф Ричард Сигал, который сам не танцевал, а только снимал толпу на мобильный телефон

В 2011 году танцевала вся Михайловская набережная. Мероприятие организовал известный хореограф Ричард Сигал, который сам не танцевал, а только снимал толпу на мобильный телефон

Какой День города без танцев? Например, в 2012 году в центре Новосибирска исполняли вальс

Какой День города без танцев? Например, в 2012 году в центре Новосибирска исполняли вальс

Тогда же в Новосибирск приезжали финалистки «Евровидения-2012» — «Бурановские бабушки»

Тогда же в Новосибирск приезжали финалистки «Евровидения-2012» — «Бурановские бабушки»

В 2013 году по Красному проспекту прошли колонны людей, которые представляли разные районы города

В 2013 году по Красному проспекту прошли колонны людей, которые представляли разные районы города

Знаменитые певцы почти каждый год выступают на Дне города. В 2014 году в Новосибирск приезжала группа&nbsp;Uma2rman. Посмотрите, сколько горожан собралось послушать музыкантов

Знаменитые певцы почти каждый год выступают на Дне города. В 2014 году в Новосибирск приезжала группа Uma2rman. Посмотрите, сколько горожан собралось послушать музыкантов

В 2015 году перед Оперным театром выступал оркестр

В 2015 году перед Оперным театром выступал оркестр

А в 2016 году перед НОВАТом заработал киногород. Здесь можно было сфотографироваться с фигурами известных актеров и пройти «пробы», почувствовав себя их напарником

А в 2016 году перед НОВАТом заработал киногород. Здесь можно было сфотографироваться с фигурами известных актеров и пройти «пробы», почувствовав себя их напарником

На Красном проспекте проходил сеанс одновременной игры в шахматы на 123 досках

А на набережной четыре года назад устроили соревнование по пауэрлифтингу

А на набережной четыре года назад устроили соревнование по пауэрлифтингу

В 2017 году утром на площади Ленина дети репетировали танец. Тогда из громкоговорителя их настойчиво просили браться за ручки. Можно ли представить такое сейчас?

По площади Ленина курсировал маленький паровоз (видимо, в качестве напоминания, чему и кому новосибирцы должны быть обязаны самим фактом появления города на Оби)

По площади Ленина курсировал маленький паровоз (видимо, в качестве напоминания, чему и кому новосибирцы должны быть обязаны самим фактом появления города на Оби)

В тот же 2017 год на площади Ленина стоял автобус, украшенный цветами

В тот же 2017 год на площади Ленина стоял автобус, украшенный цветами

Тогда же, пока центр города гулял, в районе станции метро «Октябрьская» было почти пусто. Хотя, возможно, на улицах было мало людей из-за пасмурной погоды

Тогда же, пока центр города гулял, в районе станции метро «Октябрьская» было почти пусто. Хотя, возможно, на улицах было мало людей из-за пасмурной погоды

2018 год стал для Новосибирска юбилейным. Многие коллективы представили свои танцевальные номера — куда же без этого?

2018 год стал для Новосибирска юбилейным. Многие коллективы представили свои танцевальные номера — куда же без этого?

В честь юбилея на площади Ленина разрезали огромный торт

В честь юбилея на площади Ленина разрезали огромный торт

Митя Фомин обещал новосибирцам, что всё будет хорошо

Митя Фомин обещал новосибирцам, что всё будет хорошо

—&nbsp;В день города в 2018 году мы были в Центральном парке, катались на аттракционах и смотрели выступления на сцене, — рассказала сибирячка Анна

— В день города в 2018 году мы были в Центральном парке, катались на аттракционах и смотрели выступления на сцене, — рассказала сибирячка Анна

День города в 2019 году запомнился тематическими костюмами, которые подготовили некоторые новосибирцы

День города в 2019 году запомнился тематическими костюмами, которые подготовили некоторые новосибирцы

В центре города в в прошлом году поставили вертолёт Ми-1<br>

В центре города в в прошлом году поставили вертолёт Ми-1

Также на площади Ленина появился ретроавтомобиль вишневого цвета. Наверняка у многих горожан остались фотографии с ним

Также на площади Ленина появился ретроавтомобиль вишневого цвета. Наверняка у многих горожан остались фотографии с ним

В городе выступала группа «Смысловые галлюцинации», многие горожане собрались послушать их музыку

Празднование дня города в этом году перенесли на неопределённый срок. Мэр Анатолий Локоть назвал такое мероприятие «неуместным и ненужным». Точные сроки празднования пока неизвестны, нам остается только ждать, когда горожане смогут так же собраться вновь

Празднование дня города в этом году перенесли на неопределённый срок. Мэр Анатолий Локоть назвал такое мероприятие «неуместным и ненужным». Точные сроки празднования пока неизвестны, нам остается только ждать, когда горожане смогут так же собраться вновь

В прошлом году НГС следил за празднованием в онлайн-трансляции, а самые лучшие фото мы собрали в нашем репортаже.

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