Патологоанатом показал, как выглядят лёгкие больных коронавирусом

Патологоанатом с 30-летним стажем Глеб Сычугов показал нашим коллегам из 74.RU, как выглядят лёгкие ковидных пациентов, и объяснил, почему новый вирус похож на высокопатогенный свиной грипп Н1N1.
— При вскрытии видно, что лёгкие резко увеличены в объёме: если обычный вес от 600 до 900 граммов, то при COVID-19 он доходит до 1,5 килограмма, — показывает на мониторе специалист. — Здоровые лёгкие — розовые, при гриппе они просто красные, а здесь — тёмно-вишнёвые, бордовые, с очагами чёрного. Если их потрогать, они плотные, как будто резиновую консистенцию имеют, и на вид лакированными становятся. На разрезе с них стекает густая-густая жидкость, которая препятствует дыханию.
Глеб Сычугов говорит, что за свою жизнь сделал немало вскрытий. По его словам, такие лёгкие ему приходилось видеть при высокопатогенном свином гриппе Н1N1.
— Там лёгкие тоже тяжело поражались, не в таком количестве, конечно, люди погибали, но тоже много смертей было, — напоминает он. — Но эта инфекция очень сильно отличается от других.
— Чем?
— Тяжестью поражения. Нет, она не суперзаразна — тут подразумевается именно неадекватная реакция организма.
Патологоанатом объясняет, что из-за действия вируса воспалительная реакция в лёгких развивается бурно.
— Идёт так называемая гипераллергическая реакция, организм начинает повреждаться, — продолжает врач. — При тяжелой патологии лёгких все органы задействованы, особенно сердце и почки, развивается полиорганная недостаточность. Чем позже начато лечение, тем больший объём лёгких подвержен поражению. Поражения эти зачастую необратимы.
Например, микроскопически это более-менее сохранившийся участок лёгкого — вот видно воздушные полости, где происходит газообмен. Тоненькие стеночки — а здесь уже происходит поражение — розовые массы выстилают поверхность, на которой происходит газообмен, и стенки резко утолщены. Молекулы кислорода просто не могут попасть в кровь.
— А ещё более сложные поражения — когда из-за воспаления эритроциты заполняют полость, где происходит газообмен, естественно, воздуха в лёгких нет, и дышать у человека практически не получается. Процесс воздухообмена прекращается, и наступает летальный исход, — говорит специалист.
По словам Сычугова, у умерших от коронавируса, которых он видел, поражёны не менее 2/3 объёма лёгких:
— Это уже серьёзный прогноз. В большинстве случаев это субтотальное поражение — практически 4/5, или просто сплошь лёгкое поражено. Все случаи тяжёлые. Иногда встречается, что ковид обнаруживаем, но такой картины нет. Это, например, у людей, которые умирают от инфаркта миокарда, от инсультов. Бывает, что анализ показывает положительный результат, а в лёгких видим незначительные поражения в этом случае. А бывает просто в виде носительства, когда мы в лёгких вообще не обнаруживаем признаков такой реакции воспалительной — люди умирают от других причин, но у них выявляют положительную реакцию на ковид.
Как и другие врачи, специалист пока не может сказать, почему COVID-19 не у всех вызывает воспалительный ответ:
— Спрогнозировать, у кого будет какая реакция, пока трудно, исследования на эту тему сейчас бурно идут. Самый главный признак изменения в лёгких — одышка. Кашель может поздно проявиться, какие-то другие симптомы, но одышка означает снижение содержания кислорода в крови. Это признак, который сразу даёт клиническую картину.
Во время вскрытия все патологоанатомы работают в защитных костюмах.
— В данный момент никаких данных о том, что нельзя заразиться от мёртвого человека, нет, поэтому мы обязаны носить костюмы, защищая себя по полной программе, — объясняет Глеб Сычугов.