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Патологоанатом показал, как выглядят лёгкие больных коронавирусом

Специалист сравнивает COVID-19 со свиным гриппом

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Патологоанатом Глеб Сычугов отсматривает образцы лёгких всех умерших и даёт заключение — действительно ли был&nbsp;COVID-19

Патологоанатом Глеб Сычугов отсматривает образцы лёгких всех умерших и даёт заключение — действительно ли был COVID-19

Патологоанатом с 30-летним стажем Глеб Сычугов показал нашим коллегам из 74.RU, как выглядят лёгкие ковидных пациентов, и объяснил, почему новый вирус похож на высокопатогенный свиной грипп Н1N1.

— При вскрытии видно, что лёгкие резко увеличены в объёме: если обычный вес от 600 до 900 граммов, то при COVID-19 он доходит до 1,5 килограмма, — показывает на мониторе специалист. — Здоровые лёгкие — розовые, при гриппе они просто красные, а здесь — тёмно-вишнёвые, бордовые, с очагами чёрного. Если их потрогать, они плотные, как будто резиновую консистенцию имеют, и на вид лакированными становятся. На разрезе с них стекает густая-густая жидкость, которая препятствует дыханию.

Так выглядит лёгкое при тяжёлом случае коронавируса

Так выглядит лёгкое при тяжёлом случае коронавируса

Глеб Сычугов говорит, что за свою жизнь сделал немало вскрытий. По его словам, такие лёгкие ему приходилось видеть при высокопатогенном свином гриппе Н1N1.

— Там лёгкие тоже тяжело поражались, не в таком количестве, конечно, люди погибали, но тоже много смертей было, — напоминает он. — Но эта инфекция очень сильно отличается от других.

— Чем?

— Тяжестью поражения. Нет, она не суперзаразна — тут подразумевается именно неадекватная реакция организма.

А это лёгкое при высокопатогенном гриппе&nbsp;Н1N1

А это лёгкое при высокопатогенном гриппе Н1N1

Патологоанатом объясняет, что из-за действия вируса воспалительная реакция в лёгких развивается бурно.

— Идёт так называемая гипераллергическая реакция, организм начинает повреждаться, — продолжает врач. — При тяжелой патологии лёгких все органы задействованы, особенно сердце и почки, развивается полиорганная недостаточность. Чем позже начато лечение, тем больший объём лёгких подвержен поражению. Поражения эти зачастую необратимы.

Это образцы кусочков ткани лёгкого, которые берут во время вскрытия

Это образцы кусочков ткани лёгкого, которые берут во время вскрытия

И затем исследуют при помощи микроскопии

И затем исследуют при помощи микроскопии

Например, микроскопически это более-менее сохранившийся участок лёгкого — вот видно воздушные полости, где происходит газообмен. Тоненькие стеночки — а здесь уже происходит поражение — розовые массы выстилают поверхность, на которой происходит газообмен, и стенки резко утолщены. Молекулы кислорода просто не могут попасть в кровь.

Патологоанатом показывает образец более-менее сохранившегося участка лёгкого

Патологоанатом показывает образец более-менее сохранившегося участка лёгкого

— А ещё более сложные поражения — когда из-за воспаления эритроциты заполняют полость, где происходит газообмен, естественно, воздуха в лёгких нет, и дышать у человека практически не получается. Процесс воздухообмена прекращается, и наступает летальный исход, — говорит специалист.

Из-за вируса розовые массы выстилают поверхность, где происходит газообмен, стенки резко утолщаются — кислороду трудно попасть в кровь

Из-за вируса розовые массы выстилают поверхность, где происходит газообмен, стенки резко утолщаются — кислороду трудно попасть в кровь

По словам Сычугова, у умерших от коронавируса, которых он видел, поражёны не менее 2/3 объёма лёгких:

— Это уже серьёзный прогноз. В большинстве случаев это субтотальное поражение — практически 4/5, или просто сплошь лёгкое поражено. Все случаи тяжёлые. Иногда встречается, что ковид обнаруживаем, но такой картины нет. Это, например, у людей, которые умирают от инфаркта миокарда, от инсультов. Бывает, что анализ показывает положительный результат, а в лёгких видим незначительные поражения в этом случае. А бывает просто в виде носительства, когда мы в лёгких вообще не обнаруживаем признаков такой реакции воспалительной — люди умирают от других причин, но у них выявляют положительную реакцию на ковид.

По словам специалиста, 2/3 поражения лёгких — это уже серьёзный прогноз

По словам специалиста, 2/3 поражения лёгких — это уже серьёзный прогноз

Как и другие врачи, специалист пока не может сказать, почему COVID-19 не у всех вызывает воспалительный ответ:

— Спрогнозировать, у кого будет какая реакция, пока трудно, исследования на эту тему сейчас бурно идут. Самый главный признак изменения в лёгких — одышка. Кашель может поздно проявиться, какие-то другие симптомы, но одышка означает снижение содержания кислорода в крови. Это признак, который сразу даёт клиническую картину.

Во время вскрытия все патологоанатомы работают в защитных костюмах.

— В данный момент никаких данных о том, что нельзя заразиться от мёртвого человека, нет, поэтому мы обязаны носить костюмы, защищая себя по полной программе, — объясняет Глеб Сычугов.

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