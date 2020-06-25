Патологоанатом показал, как выглядят лёгкие больных коронавирусом

Патологоанатом с 30-летним стажем Глеб Сычугов показал нашим коллегам из 74.RU, как выглядят лёгкие ковидных пациентов, и объяснил, почему новый вирус похож на высокопатогенный свиной грипп Н1N1.

— При вскрытии видно, что лёгкие резко увеличены в объёме: если обычный вес от 600 до 900 граммов, то при COVID-19 он доходит до 1,5 килограмма, — показывает на мониторе специалист. — Здоровые лёгкие — розовые, при гриппе они просто красные, а здесь — тёмно-вишнёвые, бордовые, с очагами чёрного. Если их потрогать, они плотные, как будто резиновую консистенцию имеют, и на вид лакированными становятся. На разрезе с них стекает густая-густая жидкость, которая препятствует дыханию.