В новосибирских вузах выросло число бюджетных мест — на кого можно будет выучиться

В 2020 году в новосибирских вузах увеличилось количество бюджетных мест по естественнонаучным, инженерным, педагогическим и медицинским специальностям.
Об этом сегодня, 25 июня, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.
— Планы набора 2020 года: 41 389 мест, из них 13 512 бюджетные и 27 877 не бюджетные. В этом году бюджетных мест больше на 1334. Растет количество ребят, которые могут поступить на бюджетные места по предметам естественнонаучной направленности, инженерные специальности, потому что Новосибирск — город инженеров и ученых. Кроме того, выросло количество специалистов, которых мы готовим в области педагогических наук, — рассказал Федорчук.
Министр отметил, что увеличилось количество целевых мест для медицинских специальностей — в этом году цифра составит около 460 мест.
Министр также уточнил о разных возможностях подачи документов в период пандемии. По словам Федорчука, подать документы можно 3 способами: принести лично, подать в электронном виде через информационную систему вуза и прислать по почте. Министр отметил, что приемная кампания началась 20 июня. Прием документов закончится 18 августа, а сама приемная кампания — 31 августа.
Недавно 3 новосибирских вуза вошли в рейтинг 100 лучших университетов страны по версии Forbes. Качество образования оценивалось по статистике трудоустройства выпускников, их востребованности в регионах, количеству предпринимателей среди них, а также учитывалась международная деятельность вузов и уровень ЕГЭ, с которым студенты были приняты.