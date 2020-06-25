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Образование

В новосибирских вузах выросло число бюджетных мест — на кого можно будет выучиться

Приёмная кампания в этом году продлится до 31 августа

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Вступительные экзамены для творческих специальностей в этом году будут проходить дистанционно&nbsp;

Вступительные экзамены для творческих специальностей в этом году будут проходить дистанционно 

В 2020 году в новосибирских вузах увеличилось количество бюджетных мест по естественнонаучным, инженерным, педагогическим и медицинским специальностям.

Об этом сегодня, 25 июня, сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук на пресс-конференции в ТАСС.

— Планы набора 2020 года: 41 389 мест, из них 13 512 бюджетные и 27 877 не бюджетные. В этом году бюджетных мест больше на 1334. Растет количество ребят, которые могут поступить на бюджетные места по предметам естественнонаучной направленности, инженерные специальности, потому что Новосибирск — город инженеров и ученых. Кроме того, выросло количество специалистов, которых мы готовим в области педагогических наук, — рассказал Федорчук.

Министр отметил, что увеличилось количество целевых мест для медицинских специальностей — в этом году цифра составит около 460 мест.

Министр также уточнил о разных возможностях подачи документов в период пандемии. По словам Федорчука, подать документы можно 3 способами: принести лично, подать в электронном виде через информационную систему вуза и прислать по почте. Министр отметил, что приемная кампания началась 20 июня. Прием документов закончится 18 августа, а сама приемная кампания — 31 августа.

Недавно 3 новосибирских вуза вошли в рейтинг 100 лучших университетов страны по версии Forbes. Качество образования оценивалось по статистике трудоустройства выпускников, их востребованности в регионах, количеству предпринимателей среди них, а также учитывалась международная деятельность вузов и уровень ЕГЭ, с которым студенты были приняты.

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