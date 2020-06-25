В новосибирских вузах выросло число бюджетных мест — на кого можно будет выучиться

Министр отметил, что увеличилось количество целевых мест для медицинских специальностей — в этом году цифра составит около 460 мест.

Министр также уточнил о разных возможностях подачи документов в период пандемии. По словам Федорчука, подать документы можно 3 способами: принести лично, подать в электронном виде через информационную систему вуза и прислать по почте. Министр отметил, что приемная кампания началась 20 июня. Прием документов закончится 18 августа, а сама приемная кампания — 31 августа.

Недавно 3 новосибирских вуза вошли в рейтинг 100 лучших университетов страны по версии Forbes. Качество образования оценивалось по статистике трудоустройства выпускников, их востребованности в регионах, количеству предпринимателей среди них, а также учитывалась международная деятельность вузов и уровень ЕГЭ, с которым студенты были приняты.