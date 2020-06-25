Суд отказал в апелляции экс-начальнику колонии — за 2,3 млн он обещал привилегии одному из заключённых

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор 43-летнему Артёму Евсеенко, бывшему начальнику исправительной колонии № 2 — ему отказали в апелляции. В марте этого года Кировский районный суд признал его виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 — ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как ранее рассказывал НГС, к начальнику колонии обратился мужчина с просьбой создать благоприятные условия содержания одного из заключённых другого исправительного учреждения, а в будущем обеспечить ему условно-досрочное освобождение.
— Евсеенко решился мошенническим способом похитить не менее 2,3 млн рублей. 28 августа 2019 года в припаркованном около жилого дома на ул. Виктора Уса, 5 автомобиле от водителя он получил денежные средства на общую сумму 1,3 млн рублей, часть из которых была муляжом. После передачи денег он был задержан сотрудниками полиции, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
В результате Евсеенко приговорили к двум годам лишения свободы со штрафом 25 тыс. рублей, с лишением специального звания (подполковник внутренней службы), с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Решение оставить приговор без изменений суд принял 22 июня, отказав в апелляции адвокату Артёма Евсеенко.
— Назначенное наказание соответствует требованиям закона, учтены все обстоятельства, данные о личности Евсеенко. Обоснований для смягчения назначенного наказания, а также применения 73-й статьи, то есть условного осуждения не имелось, — пояснила корреспонденту НГС Ирина Городилова, прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры
В апреле этого года на должность начальника оперативного управления ГУФСИН по Новосибирской области был назначен Сергей Слепцов — бывший начальник отдела розыска ГУФСИН по Красноярскому краю. Его отстранили от должности после скандального видео из ИК-17 в Красноярске, на котором он окунул одного из осуждённых головой в унитаз.