Суд отказал в апелляции экс-начальнику колонии — за 2,3 млн он обещал привилегии одному из заключённых

— Евсеенко решился мошенническим способом похитить не менее 2,3 млн рублей. 28 августа 2019 года в припаркованном около жилого дома на ул. Виктора Уса, 5 автомобиле от водителя он получил денежные средства на общую сумму 1,3 млн рублей, часть из которых была муляжом. После передачи денег он был задержан сотрудниками полиции, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.



В результате Евсеенко приговорили к двум годам лишения свободы со штрафом 25 тыс. рублей, с лишением специального звания (подполковник внутренней службы), с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Решение оставить приговор без изменений суд принял 22 июня, отказав в апелляции адвокату Артёма Евсеенко.



— Назначенное наказание соответствует требованиям закона, учтены все обстоятельства, данные о личности Евсеенко. Обоснований для смягчения назначенного наказания, а также применения 73-й статьи, то есть условного осуждения не имелось, — пояснила корреспонденту НГС Ирина Городилова, прокурор апелляционного отдела областной прокуратуры