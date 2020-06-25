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В яму у аграрного университета упал лисёнок: на помощь ему приехали спасатели

Зверька загнали в картонную коробку и отнесли в лес

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Лисёнка отвезли в лес на Гусинобродском тракте

Лисёнка отвезли в лес на Гусинобродском тракте

Вчера днём, 24 июня, спасатели МАСС помогли лисёнку, который провалился в яму у главного корпуса Новосибирского государственного аграрного университета.

О зверьке спасателям рассказал охранник университета.

— Мужчина сообщил, что при обходе территории заметил маленького лисёнка, упавшего в приямок цокольного этажа главного корпуса. Высота приямка 1,5 метра. Что делать с животным, он не знает, — передали в МАСС.

На улицу Добролюбова в Октябрьский район выехал оперативный экипаж спасателей МАСС.

— Спасатели, используя меры предосторожности, спустились в приямок, аккуратно загнали лисёнка в картонную коробку, после чего вытащили его на поверхность и отвезли в район Гусинобродского тракта, где и отпустили в лесу, — говорится в сообщении спасателей.

На позапрошлых выходных спасатели МАСС несколько раз спасали домашних питомцев новосибирцев — они вытащили кошку, которая застряла головой между трубами холодной и горячей воды, и достали мопса, провалившегося в заброшенный погреб.

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Спасатели МАССживотные
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