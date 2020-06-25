В яму у аграрного университета упал лисёнок: на помощь ему приехали спасатели

— Спасатели, используя меры предосторожности, спустились в приямок, аккуратно загнали лисёнка в картонную коробку, после чего вытащили его на поверхность и отвезли в район Гусинобродского тракта, где и отпустили в лесу, — говорится в сообщении спасателей.