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Опять много смертей: ещё четыре новосибирца умерли от коронавируса. Сколько им было лет

Каждые сутки в регионе стабильно умирают несколько человек

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Ещё два человека умерли от коронавирусной инфекции в регионе

Ещё два человека умерли от коронавирусной инфекции в регионе

Сегодня утром, 25 июня, в оперштабе рассказали ещё о четырех смертях от коронавирусной инфекции в Новосибирской области:

— Скончались двое мужчин в возрасте 58 лет и 82 года. И две женщины в возрасте 58 лет и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 82 человека.

Недавно мы публиковали разбор методички Минздрава по подсчету статистики коронавируса, которая у многих вызывает подозрения. На прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Он заявил, что статистика смертности от коронавируса COVID-19 в России сложна для понимания. Поэтому российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».

В числе умерших от коронавируса в Новосибирской области — пятеро медработников. Кто эти люди, кем они работали и как заболели — мы сделали страницу памяти на основе известной нам информации. Приносим соболезнования родным, близким и коллегам погибших.

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