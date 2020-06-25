Новая статистика по коронавирусу: в НСО выявлено 102 случая заражения

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 102 случая заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.



— По данным оперативного штаба, на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 5458 случаев инфицирования СOVID-19 (+102 за последние сутки), включая 343 ребенка. 3058 пациентов выздоровели (+24 за сутки), — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.