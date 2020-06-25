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Новая статистика по коронавирусу: в НСО выявлено 102 случая заражения

За сутки вылечились 24 человека

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Всего в Новосибирской области провели 184 548 тестов на коронавирус 

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 102 случая заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.

— По данным оперативного штаба, на утро 25 июня в регионе зарегистрировано 5458 случаев инфицирования СOVID-19 (+102 за последние сутки), включая 343 ребенка. 3058 пациентов выздоровели (+24 за сутки), — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 86 человек. На ИВЛ — 31 пациент.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 57 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2254.

В больницы районов области госпитализировано 515 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 184 548 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остается 951 житель региона, 24 282 человека сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1021 обращение, госпитализированы 37 пациентов.

На этих выходных стало известно, что Владимир Путин продлил выплату надбавок медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, ещё на два месяца.

Мы следим за жизнью города в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Сколько заболевших будет за сутки, что важного произойдет в Новосибирске, какие еще нововведения примет местная власть — об этом и многом другом мы расскажем вам сразу, как только узнаем.

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