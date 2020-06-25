На обочине дороги возле реки Новосибирской области обнаружен труп мужчины

Полиция просит помощи очевидцев в установлении личности мужчины, труп которого обнаружен 16 июня в Мошковском районе на обочине дороги между селом Локти и селом Белоярка, в месте пересечения с рекой Крутая Черемшанка.



— На вид от 40 до 50 лет, рост около 170-175 см, одет в серую футболку, темные спортивные штаны с эмблемой «Nike» (с красным поясом на внутренней стороне, на карманах замки с красными язычками), серые трусы- боксеры, черные носки, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Если вы знаете погибшего мужчину или вам известны обстоятельства его смерти, свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру 8 953 775-22-29. Можно анонимно.

