Распалённый четверг: что происходит в Новосибирске, перешагнувшем порог в 5000 заражённых. Онлайн

Сбербанк договорился о покупке контрольной доли в городском справочнике 2ГИС. Он приобретает 72% компании, ещё 3% покупает О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 миллиардов рублей. Таким образом, продав 75% компании, собственники 2ГИС могут заработать 10 миллиардов 725 миллионов рублей. Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.
О голосовании по поправкам в Конституцию последние недели слышно отовсюду. Тем не менее не все ещё знают, как, где и когда можно проголосовать. Мы собрали всю информацию по голосованию в двух картинках и этом тексте. Давайте разбираться!
По словам нашего читателя, на улице Большевистской сейчас небольшая пробка.
А вот общественный транспорт - наоборот, переполнен, как и каждое утро. Кажется, город давно зажил обычной жизнью - не смотря на коронавирус, самоизоляцию и масочный режим.
Пока в Новосибирске пустынно - горожане только только начинают просыпаться. А как проходят ваши сборы на работу, расскажите?
И ещё немного цифр - в России сейчас зарегистрировано 606881 случай, в США - 2455803, в Европе - 1259991, в Китае - 85101, в остальном мире - 5091830.
Умерло 483649 человека, вылечены 5120882 человека.
Доброе утро! Мы начинаем нашу ежедневную онлайн-трансляцию.
И для начала немного статистики - на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки), в том числе 341 ребенок. 3 034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+141 за сутки).