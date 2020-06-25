Распалённый четверг: что происходит в Новосибирске, перешагнувшем порог в 5000 заражённых. Онлайн

Мы следим за жизнью города в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Сколько заболевших будет за сутки, что важного произойдет в Новосибирске, какие еще нововведения примет местная власть — об этом и многом другом мы расскажем вам сразу, как только узнаем.



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