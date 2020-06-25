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Город Онлайн-трансляция

Распалённый четверг: что происходит в Новосибирске, перешагнувшем порог в 5000 заражённых. Онлайн

Рассказываем обо всём, что происходит в городе сегодня, 25 июня

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Новосибирцы всё ещё вынуждены соблюдать масочный режим&nbsp;

Новосибирцы всё ещё вынуждены соблюдать масочный режим 

Мы следим за жизнью города в нашей круглосуточной онлайн-трансляции. Сколько заболевших будет за сутки, что важного произойдет в Новосибирске, какие еще нововведения примет местная власть — об этом и многом другом мы расскажем вам сразу, как только узнаем.

И вы не забывайте сообщать нам всякие интересные наблюдения! Присылайте ваши новости, фотографии, видео по WhatsApp и Telegram на номер: +7 923 157-00-00 или на почту: news@ngs.ru.

Алёна Истомина

Сбербанк договорился о покупке контрольной доли в городском справочнике 2ГИС. Он приобретает 72% компании, ещё 3% покупает О2О — совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global миллиардера Леонида Богуславского полностью выйдут из капитала 2ГИС. Оценка 100% долей компании для целей сделки составила 14,3 миллиардов рублей. Таким образом, продав 75% компании, собственники 2ГИС могут заработать 10 миллиардов 725 миллионов рублей. Основатель и гендиректор 2ГИС Александр Сысоев рассказал редактору НГС Елене Гурьяновой, что ждёт компанию после продажи Сбербанку и чем займётся дальше он сам.

Алёна Истомина

О голосовании по поправкам в Конституцию последние недели слышно отовсюду. Тем не менее не все ещё знают, как, где и когда можно проголосовать. Мы собрали всю информацию по голосованию в двух картинках и этом тексте. Давайте разбираться!

Алёна Истомина

По словам нашего читателя, на улице Большевистской сейчас небольшая пробка. 

В Октябрьском районе небольшой затор&nbsp;

В Октябрьском районе небольшой затор 

Алёна Истомина

А вот общественный транспорт - наоборот, переполнен, как и каждое утро. Кажется, город давно зажил обычной жизнью - не смотря на коронавирус, самоизоляцию и масочный режим.

Многие пассажиры ещё спят на ходу&nbsp;

Многие пассажиры ещё спят на ходу 

Алёна Истомина

Пока в Новосибирске пустынно - горожане только только начинают просыпаться. А как проходят ваши сборы на работу, расскажите?

На улицах совсем немного прохожих&nbsp;

На улицах совсем немного прохожих 

В общественном транспорте - обязательно соблюдение масочного режима&nbsp;

В общественном транспорте - обязательно соблюдение масочного режима 

Алёна Истомина

И ещё немного цифр - в России сейчас зарегистрировано 606881 случай, в США - 2455803, в Европе - 1259991, в Китае - 85101, в остальном мире - 5091830.

Умерло 483649 человека, вылечены 5120882 человека.

Алёна Истомина

Доброе утро! Мы начинаем нашу ежедневную онлайн-трансляцию.

И для начала немного статистики - на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5 356 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки), в том числе 341 ребенок. 3 034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+141 за сутки).

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коронавирусонлайн трансляция
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