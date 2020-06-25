Салют памяти: 10 ярких кадров — смотрим, что устроили военные в небе над Новосибирском

Сегодня в Новосибирске прогремел праздничный салют в честь парада Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он особенный — ни на парад, ни на салют на Михайловской набережной людям рекомендовали не ходить из-за коронавируса. Горожанам предложили посмотреть на залпы в честь Дня Победы в режиме онлайн. Впрочем, кого-то это не смутило — некоторые новосибирцы собирались в отдаленных местах большими толпами, чтобы посмотреть на это вживую.

Если вдруг вы оказались в числе тех, кто все-таки решил остаться дома и пропустил наш онлайн, не переживайте — мы сняли его для вас.