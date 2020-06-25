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Тема дня 10 лучших кадров ночного салюта (вы его смотрели?)

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Салют памяти: 10 ярких кадров — смотрим, что устроили военные в небе над Новосибирском

Публикуем самые красивые фотографии с праздничного фейерверка

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Салют прогремел в сопровождении залпов артиллерийского орудия

Салют прогремел в сопровождении залпов артиллерийского орудия

Сегодня в Новосибирске прогремел праздничный салют в честь парада Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он особенный — ни на парад, ни на салют на Михайловской набережной людям рекомендовали не ходить из-за коронавируса. Горожанам предложили посмотреть на залпы в честь Дня Победы в режиме онлайн. Впрочем, кого-то это не смутило — некоторые новосибирцы собирались в отдаленных местах большими толпами, чтобы посмотреть на это вживую.

Если вдруг вы оказались в числе тех, кто все-таки решил остаться дома и пропустил наш онлайн, не переживайте — мы сняли его для вас.

Фейерверк начался в 23:00

Фейерверк начался в 23:00

Каждый залп артиллерии был дан в честь определенного исторического события Великой Отечественной войны

Каждый залп артиллерии был дан в честь определенного исторического события Великой Отечественной войны

Горожанам рекомендовали наблюдать за праздничными мероприятиями через прямую трансляцию по телевидению и воздержаться от посещения парада и салюта&nbsp;

Горожанам рекомендовали наблюдать за праздничными мероприятиями через прямую трансляцию по телевидению и воздержаться от посещения парада и салюта 

Но, несмотря на карантинные меры, людей на Михайловской набережной было очень много

Но, несмотря на карантинные меры, людей на Михайловской набережной было очень много

Многие новосибирцы пришли целыми семьями

Многие новосибирцы пришли целыми семьями

Во время салюта перекрыли Коммунальный мост

Во время салюта перекрыли Коммунальный мост

Этим вечером погода очень кстати была хорошей — на синем городском небе салют переливался всеми цветами радуги

Этим вечером погода очень кстати была хорошей — на синем городском небе салют переливался всеми цветами радуги

Было ярко, дымно и красиво

Было ярко, дымно и красиво

В общей сложности салют продлился около 15 минут

В общей сложности салют продлился около 15 минут

Парад Победы прошел сегодня в 10 утра на площади Ленина. Побывать на нем смогли только несколько десятков зрителей, в основном это были военные. Если вы не вошли в их число, то смотрите фоторепортаж с самого странного парада Победы за всю историю города.

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салютпарад Победы 2020
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