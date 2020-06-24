Посмотреть салют в честь парада Победы в Новосибирске собралась толпа народу

Вечером 24 июня в Новосибирске пройдёт салют в честь 75-летия Победы. Несмотря на рекомендации смотреть его в онлайн-формате через интернет, некоторые горожане решили всё же выйти на улицу.

Одно такое наблюдение в историях в Instagram выложило сообщество новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В истории видно, как на Стартовой улице собралась толпа людей в ожидании праздничного салюта. Судя по кадрам, люди приехали сюда целыми семьями и припарковали свои машины вдоль дороги.

Что прямо сейчас происходит на набережной — смотрите в прямой трансляции: