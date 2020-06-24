Посмотреть салют в честь парада Победы в Новосибирске собралась толпа народу

Вечером 24 июня в Новосибирске пройдёт салют в честь 75-летия Победы. Несмотря на рекомендации смотреть его в онлайн-формате через интернет, некоторые горожане решили всё же выйти на улицу.
Одно такое наблюдение в историях в Instagram выложило сообщество новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В истории видно, как на Стартовой улице собралась толпа людей в ожидании праздничного салюта. Судя по кадрам, люди приехали сюда целыми семьями и припарковали свои машины вдоль дороги.
Что прямо сейчас происходит на набережной — смотрите в прямой трансляции:
Если вы стали свидетелем большого скопления людей, которые пришли посмотреть на салют, присылайте ваши фото и видео на WhatsApp или Telegram на номер +7 923 157–00–00.
НГС покажет прямую трансляцию салюта в честь парада Победы, который пройдет в Новосибирске этим вечером, 24 июня, на Михайловской набережной.