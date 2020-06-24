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Новосибирцы удивились работающему фонтану в Центральном парке — разбираемся, почему так вышло

Вероятнее всего, это был пробный запуск

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«Фонтан включили. Дети берегов не видят совсем», — пошутила в «Твиттере» автор фото

«Фонтан включили. Дети берегов не видят совсем», — пошутила в «Твиттере» автор фото

В Центральном парке Новосибирска сегодня днём заработал фонтан. Вокруг сразу же собрались горожане, которые изрядно устали из-за отсутствия таких привычных летних развлечений в жаркую погоду. Особенно обрадовались дети, которые сразу же устремились играть с водой.

И хоть ограничения во время пандемии стали понемногу ослаблять, фонтаны работать не должны. Почему же заработал фонтан в Центральном парке, предположил директор МКУ «Городской фонтан» Валерий Владимирович Науменко.

— Этот фонтан не мой. Сейчас он принадлежит МУП «Центральный парк». Могу только сказать, что, скорее всего, так как фонтан до сих пор официально не был запущен, это пробный пуск. Насколько я знаю, они его еще ни разу не включали. Во избежание большого скопления людей фонтаны включать запрещено. Я свои фонтаны включал буквально на 10–15 минут, только с целью проверки — думаю, то же самое и там, в Центральном парке, — сказал он.

Также Валерий Науменко объяснил, что с большой вероятностью до окончательного введения в эксплуатацию фонтан в Центральном парке будут настраивать еще довольно долго, потому что технически он сложный.

Корреспонденту НГС не удалось оперативно связаться с директором МУП «Центральный парк». НГС отправил запрос в организацию.

Светомузыкальный фонтан в Центральном парке Новосибирска открыли ещё в сентябре. На его струях можно показывать фильмы — фонтан обошелся в 130 миллионов рублей.

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фонтанЦентральный парк
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