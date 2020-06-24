Под Новосибирском водитель «Тойоты» уснул за рулём и съехал в реку

Сегодня днём, 24 июня, в Ордынском районе Новосибирской области водитель «Тойоты» уснул за рулём и слетел в кювет. Машина съехала в реку Махалиха.

— В 16:50 на 64-м километре трассы 50К-17Р водитель автомобиля «Тойота», который следовал со стороны Новосибирска в сторону посёлка Новопичугово, уснул за рулём и съехал в кювет. Упёрся в речку. Предварительно, у мужчины травма позвоночника, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации от подписчиков группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи.