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Под Новосибирском водитель «Тойоты» уснул за рулём и съехал в реку

По предварительной информации, у мужчины травма позвоночника

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ДТП произошло в 16:50

ДТП произошло в 16:50

Сегодня днём, 24 июня, в Ордынском районе Новосибирской области водитель «Тойоты» уснул за рулём и слетел в кювет. Машина съехала в реку Махалиха.

— В 16:50 на 64-м километре трассы 50К-17Р водитель автомобиля «Тойота», который следовал со стороны Новосибирска в сторону посёлка Новопичугово, уснул за рулём и съехал в кювет. Упёрся в речку. Предварительно, у мужчины травма позвоночника, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации от подписчиков группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», на месте аварии работали сотрудники полиции и скорой помощи.

Недавно подобная ситуация со съездом в кювет и в воду произошла на автодороге с. Венгерово — с. Усть-Ламенка. Однако последствия этого ДТП были значительно серьёзнее — автомобиль загорелся, 33-летний водитель погиб.

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авариякюветДТП
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