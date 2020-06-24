НГС покажет прямую трансляцию салюта в честь парада Победы в Новосибирске

НГС покажет прямую трансляцию салюта в честь парада Победы, который пройдет в Новосибирске сегодня вечером, 24 июня, на Михайловской набережной.
Пока неизвестно точное время начала салюта. Ориентировочно он начнется в период с 22:00 до 23:00. Однако зрителей на салют не пустят — из-за ситуации с коронавирусом городские власти порекомендовали новосибирцам оставаться дома и смотреть салют дистанционно.
Live-включение с набережной организует телеканал ОТС. Трансляция будет вестись здесь:
На салют вас не пустят, но вы и так сможете увидеть его в режиме реального времени, находясь в любой точке города
Парад Победы прошел сегодня в 10 утра на площади Ленина. Побывать на нем смогли только несколько десятков зрителей, в основном это были военные. Если вы не вошли в их число, то смотрите фоторепортаж с самого странного парада Победы за всю историю города — посмотрите, как это было.