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Тема дня Время начала салюта перенесли. Во сколько старт?

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НГС покажет прямую трансляцию салюта в честь парада Победы в Новосибирске

Новосибирцам не рекомендуют идти на салют из-за коронавируса, но вы все равно сможете его посмотреть

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Городские власти порекомендовали новосибирцам оставаться дома и смотреть салют дистанционно

Городские власти порекомендовали новосибирцам оставаться дома и смотреть салют дистанционно

НГС покажет прямую трансляцию салюта в честь парада Победы, который пройдет в Новосибирске сегодня вечером, 24 июня, на Михайловской набережной.

Пока неизвестно точное время начала салюта. Ориентировочно он начнется в период с 22:00 до 23:00. Однако зрителей на салют не пустят — из-за ситуации с коронавирусом городские власти порекомендовали новосибирцам оставаться дома и смотреть салют дистанционно.

Live-включение с набережной организует телеканал ОТС. Трансляция будет вестись здесь:

На салют вас не пустят, но вы и так сможете увидеть его в режиме реального времени, находясь в любой точке города

Парад Победы прошел сегодня в 10 утра на площади Ленина. Побывать на нем смогли только несколько десятков зрителей, в основном это были военные. Если вы не вошли в их число, то смотрите фоторепортаж с самого странного парада Победы за всю историю города — посмотрите, как это было.

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парад ПобедысалютМихайловская набережная
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