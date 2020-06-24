НГС покажет прямую трансляцию салюта в честь парада Победы в Новосибирске

НГС покажет прямую трансляцию салюта в честь парада Победы, который пройдет в Новосибирске сегодня вечером, 24 июня, на Михайловской набережной.



Пока неизвестно точное время начала салюта. Ориентировочно он начнется в период с 22:00 до 23:00. Однако зрителей на салют не пустят — из-за ситуации с коронавирусом городские власти порекомендовали новосибирцам оставаться дома и смотреть салют дистанционно.

Live-включение с набережной организует телеканал ОТС. Трансляция будет вестись здесь: