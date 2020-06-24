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Тема дня Время начала салюта перенесли. Во сколько старт?

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Салют в честь парада Победы в Новосибирске перенесли — у военных что-то пошло не так

Ориентировочно фейерверк начнется в период с 22:00 до 23:00

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Изначально военные хотели запустить салют в десять вечера. Но потом планы изменились

Изначально военные хотели запустить салют в десять вечера. Но потом планы изменились

Военные перенесли начало праздничного салюта в честь парада Победы, который должен был пройти этим вечером, 24 июня, на Михайловской набережной в Новосибирске. Изначально фейерверк планировали начать в 22:00, но у военных всё пошло не по плану: утром на параде сообщили, что салют переносится на час позже. Но и это время не окончательное — в пресс-службе ЦВО затруднились назвать, когда точно начнется праздничный фейерверк:

— Салют начнется после 22:00, но во сколько именно, пока неизвестно. Не могу сказать точно, — пояснил начальник группы информационного обеспечения пресс-службы ЦВО в Новосибирске Николай Беркалов.

В постановлении мэрии Новосибирска, которое опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления», горожанам рекомендуют смотреть салют дистанционно — через прямую трансляцию.

НГС покажет прямое включение с набережной. Смотрите салют тут.

Парад Победы в Новосибирске смогли посетить только несколько десятков зрителей, в основном это были военные. Если вы не вошли в их число, то смотрите фоторепортаж с самого странного парада Победы за всю историю города.

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Парад Победысалютнабережная
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