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Четверо подростков едва не утонули на Обском море из-за сдувшегося матраса — их вовремя заметили спасатели

Ребята барахтались в воде и звали на помощь

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Спасатели доставили ребят на берег на катере

Спасатели доставили ребят на берег на катере

Четверо подростков едва не утонули на Обском водохранилище. Спасатели вовремя заметили ребят и помогли им.

Инцидент произошел сегодня, 24 июня, около 13:40. Подростки купались в полутора километрах от берега между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг», держась за надувной матрас, а потом у него вылетел клапан. Из матраса вышел весь воздух и подростки едва держались на плаву.

Ребят обнаружили спасатели МАСС, которые патрулировали акваторию Обского моря. Они заметили, что те барахтаются и зовут на помощь. С помощью катера МАСС подростков доставили на берег. Спасатели разъяснили ребятам правила безопасности на воде, и те отправились домой.

— Надувные матрасы, автомобильные камеры, игрушки, мячи и доски не являются безопасными средствами при купании на воде и не гарантируют вашей безопасности. Кроме того, напоминаем, что купание на территории города Новосибирска запрещено на всех водоёмах, — напоминают спасатели МАСС.

А два дня назад девятилетний мальчик утонул на пляже «Бугринская роща»: отдыхающие пытались спасти, но не смогли.

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Обское мореСпасатели МАССпляж
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