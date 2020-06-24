Четверо подростков едва не утонули на Обском море из-за сдувшегося матраса — их вовремя заметили спасатели

Четверо подростков едва не утонули на Обском водохранилище. Спасатели вовремя заметили ребят и помогли им.



Инцидент произошел сегодня, 24 июня, около 13:40. Подростки купались в полутора километрах от берега между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг», держась за надувной матрас, а потом у него вылетел клапан. Из матраса вышел весь воздух и подростки едва держались на плаву.

Ребят обнаружили спасатели МАСС, которые патрулировали акваторию Обского моря. Они заметили, что те барахтаются и зовут на помощь. С помощью катера МАСС подростков доставили на берег. Спасатели разъяснили ребятам правила безопасности на воде, и те отправились домой.