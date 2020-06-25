10 тысяч залпов в небе над Москвой: смотрим главный салют Победы онлайн

Через несколько минут в центре Москвы прогремит салют в честь юбилея Победы. Впервые в истории праздничное шоу перенесли на час вперед — из-за длинного светового дня. Небо озарят почти 10 тысяч фейерверков, для их запуска будут использованы 52 пусковые установки. 30 залпов дадут танки времен Великой Отечественной войны.



Салют начинается в 23:00 мск и продлится 15 минут. Смотрите его вместе с нами!

