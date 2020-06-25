25 июня четверг
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 0/10
usd 68.84
eur 77.76
Тема дня 10 лучших кадров ночного салюта (вы его смотрели?)

Все новости

Все новости
Развлечения

10 тысяч залпов в небе над Москвой: смотрим главный салют Победы онлайн

Трансляция с Лужнецкой площади столицы

506
6 Обсудить

Поделиться

Салют продлится 15 минут

Салют продлится 15 минут

Через несколько минут в центре Москвы прогремит салют в честь юбилея Победы. Впервые в истории праздничное шоу перенесли на час вперед — из-за длинного светового дня. Небо озарят почти 10 тысяч фейерверков, для их запуска будут использованы 52 пусковые установки. 30 залпов дадут танки времен Великой Отечественной войны.

Салют начинается в 23:00 мск и продлится 15 минут. Смотрите его вместе с нами!

Видео: «Истории из России» / YouTube.com

Сегодня мы весь день рассказывали вам, как в России проходит празднование юбилея Победы. Если вы пропустили трансляцию с главного парада страны — смотрите ее по ссылке, а здесь концерт на Мамаевом кургане в Волгограде: Сергей Безруков, Константин Хабенский, Денис Мацуев, Юрий Башмет, «Любэ» и другие звезды выступают для зрителей, которых нет.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

День Победысалют
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!