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Все звезды соберутся у ног «Родины-матери»: показываем самый большой концерт Победы без зрителей

Онлайн-трансляция с Мамаева кургана

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Специально к концерту «Родине-матери» добавили уникальных визуальных эффектов

Специально к концерту «Родине-матери» добавили уникальных визуальных эффектов

Одним только парадом на Красной площади празднование Дня Победы сегодня не ограничится. Уже совсем скоро эпицентром станет Волгоград, где у подножия отреставрированного монумента «Родина-мать зовет!» начнется большой концерт с участием российских звезд сцены и кино.

В концерте принимают участие пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман, актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Дима Билан, группа «Любэ» и другие. Художественным руководителем проекта стал Юрий Башмет. Кстати, он тоже выступит перед зрителями вместе со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

На Мамаевом кургане всю ночь репетировали праздничный концерт без зрителей

На Мамаевом кургане всю ночь репетировали праздничный концерт без зрителей

Большой концерт пройдет по всем правилам пандемии: на нем практически не будет зрителей. Пригласительные получили только 100 человек, но вы можете смотреть его вместе с нами. Трансляция начнется в 21:00 по московскому времени.

Трансляция организована при поддержке ВГТРК.

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