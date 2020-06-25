Все звезды соберутся у ног «Родины-матери»: показываем самый большой концерт Победы без зрителей

Одним только парадом на Красной площади празднование Дня Победы сегодня не ограничится. Уже совсем скоро эпицентром станет Волгоград, где у подножия отреставрированного монумента «Родина-мать зовет!» начнется большой концерт с участием российских звезд сцены и кино.



В концерте принимают участие пианист Денис Мацуев, саксофонист Игорь Бутман, актеры Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Дима Билан, группа «Любэ» и другие. Художественным руководителем проекта стал Юрий Башмет. Кстати, он тоже выступит перед зрителями вместе со Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.

