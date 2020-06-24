Как прошел самый странный парад в истории Новосибирска — показываем в 15 фото, что вы пропустили

Сегодня утром, 24 июня, на центральной площади Новосибирска прошел самый странный парад за всю историю города. Его необычностью заключалась в почти полном отсутствии зрителей — с трибун парад смотрели всего несколько десятков человек, преимущественно военные. Как коронавирус изменил формат проведения военного парада (кстати, перенесенного с 9 мая на сегодня тоже из-за инфекции) — смотрите в нашем фоторепортаже.
Для проведения парада сегодня был перекрыт весь центр Новосибирска — кое-где был закрыт даже доступ ко дворам, а пассажиры метро не могли выйти из подземки на станции «Площадь Ленина». Как был заблокирован центр города — смотрите в нашем фоторепортаже с репетиции перекрытия площади и Красного проспекта к параду Победы.