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Тема дня День парада: что происходит сейчас в Новосибирске

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Как прошел самый странный парад в истории Новосибирска — показываем в 15 фото, что вы пропустили

С трибун парад смотрели всего несколько десятков человек

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Парад начался с торжественного марша парадных расчетов

Парад начался с торжественного марша парадных расчетов

Сегодня утром, 24 июня, на центральной площади Новосибирска прошел самый странный парад за всю историю города. Его необычностью заключалась в почти полном отсутствии зрителей — с трибун парад смотрели всего несколько десятков человек, преимущественно военные. Как коронавирус изменил формат проведения военного парада (кстати, перенесенного с 9 мая на сегодня тоже из-за инфекции) — смотрите в нашем фоторепортаже.

В параде поучаствовали военнослужащие из разных войск&nbsp;— всего&nbsp;по главной улице города и площади Ленина прошли маршем 2200 человек в составе 24 парадных расчетов&nbsp;

В параде поучаствовали военнослужащие из разных войск — всего по главной улице города и площади Ленина прошли маршем 2200 человек в составе 24 парадных расчетов 

Парад сопровождала музыка военного духового оркестра

Парад сопровождала музыка военного духового оркестра

Марширующим, к счастью, позволили идти без масок, а вот караульным пришлось соблюдать масочный режим

Марширующим, к счастью, позволили идти без масок, а вот караульным пришлось соблюдать масочный режим

Сперва по площади промаршировали парадные расчеты

Сперва по площади промаршировали парадные расчеты

Открыла торжественный марш рота барабанщиков Новосибирского высшего командного училища

Открыла торжественный марш рота барабанщиков Новосибирского высшего командного училища

Следующей была рота почетного караула со знаменами трех родов войск

Следующей была рота почетного караула со знаменами трех родов войск

Молодые ребята-солдаты очень серьезны: несмотря на то что зрителей мало, торжественный парад не перестает быть очень ответственным мероприятием

Молодые ребята-солдаты очень серьезны: несмотря на то что зрителей мало, торжественный парад не перестает быть очень ответственным мероприятием

Поучаствовал в параде и прекрасный пол&nbsp;— по площади прошел маршем сводный парадный расчет девушек-военнослужащих

Поучаствовал в параде и прекрасный пол — по площади прошел маршем сводный парадный расчет девушек-военнослужащих

Командующий парадом объехал строй парадных расчетов и поздравил военнослужащих с 75-й годовщиной Победы. В ответ ему звучало дружное и слаженное «Ура»

Командующий парадом объехал строй парадных расчетов и поздравил военнослужащих с 75-й годовщиной Победы. В ответ ему звучало дружное и слаженное «Ура»

Один из расчетов прошел в военной форме времен Великой Отечественной войны

Один из расчетов прошел в военной форме времен Великой Отечественной войны

Механизированная колонна насчитывала 60 единиц вооружения и военной техники.&nbsp;Открывал колонну военной техники легендарный советский танк Т-34

Механизированная колонна насчитывала 60 единиц вооружения и военной техники. Открывал колонну военной техники легендарный советский танк Т-34

Следом за Т-34 по площади проехали мотовездеходы, бронетранспортеры, боевые машины артиллерии и зенитно-ракетные установки. Впервые на параде в Новосибирске выступили танки Т-72 (на фото) и автомобили «Тайфун»

Следом за Т-34 по площади проехали мотовездеходы, бронетранспортеры, боевые машины артиллерии и зенитно-ракетные установки. Впервые на параде в Новосибирске выступили танки Т-72 (на фото) и автомобили «Тайфун»

У парада была и воздушная часть: над площадью пролетели транспортные штурмовые вертолеты Ми-8, которые также называют «терминаторы», а следом пронеслись истребители-перехватчики МиГ-31

У парада была и воздушная часть: над площадью пролетели транспортные штурмовые вертолеты Ми-8, которые также называют «терминаторы», а следом пронеслись истребители-перехватчики МиГ-31

А вот и будущий защитник Родины!

А вот и будущий защитник Родины!

Для проведения парада сегодня был перекрыт весь центр Новосибирска — кое-где был закрыт даже доступ ко дворам, а пассажиры метро не могли выйти из подземки на станции «Площадь Ленина». Как был заблокирован центр города — смотрите в нашем фоторепортаже с репетиции перекрытия площади и Красного проспекта к параду Победы.

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Парад ПобедыПлощадь Ленина75-летие Великой Победы
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