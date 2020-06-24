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Военная техника повредила асфальт на площади Ленина. Мэр ответил на вопрос, кто починит (угадайте ответ)

Танк Т-72 оставил вмятины в асфальте

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Вот такие следы на асфальте оставил танк с металлическими гусеницами

Вот такие следы на асфальте оставил танк с металлическими гусеницами

Сегодня, 24 июня, на площади Ленина в Новосибирске прошел военный парад, приуроченный к 75-летию победы в ВОВ. По центральной площади города проехала тяжелая военная техника (в частности, танк Т-72 с металлическими гусеницами), которая оставила за собой глубокие вмятины на асфальте.

Журналисты спросили мэра Новосибирска Анатолия Локтя, кто же починит асфальт? Тот ответил, что в ремонте дорожное покрытие не нуждается.

— А чинить незачем его. Асфальт в нормальном состоянии. Если вы снимали его через пару дней после прохождения тренировки, то здесь такая же ситуация. Если потребуется, если будут обнаружены какие (повреждения — Прим.ред), значит, починят. А кто у нас чинит асфальт в городе? Встречный вопрос, — поинтересовался мэр у журналистов.

— Люди считают, что все чинит мэр.

— Журналисты, конечно. Журналисты! — весело ответил Анатолий Локоть. — Все нормально. С асфальтом как раз меньше всего (проблем — Прим. ред).

Но, судя по кадрам и видео с площади, это не так. НГС будем дальше следить за развитием ситуации.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, кто чинит дороги в городе

А пока посмотрите, где и во сколько пройдет сегодня праздничный салют — военные обещают, что это будет зрелищно!

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Площадь Ленинапарадасфальт
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