Военная техника повредила асфальт на площади Ленина. Мэр ответил на вопрос, кто починит (угадайте ответ)

Сегодня, 24 июня, на площади Ленина в Новосибирске прошел военный парад, приуроченный к 75-летию победы в ВОВ. По центральной площади города проехала тяжелая военная техника (в частности, танк Т-72 с металлическими гусеницами), которая оставила за собой глубокие вмятины на асфальте.



Журналисты спросили мэра Новосибирска Анатолия Локтя, кто же починит асфальт? Тот ответил, что в ремонте дорожное покрытие не нуждается.

— А чинить незачем его. Асфальт в нормальном состоянии. Если вы снимали его через пару дней после прохождения тренировки, то здесь такая же ситуация. Если потребуется, если будут обнаружены какие (повреждения — Прим.ред), значит, починят. А кто у нас чинит асфальт в городе? Встречный вопрос, — поинтересовался мэр у журналистов.