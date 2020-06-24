Всё как 75 лет назад: смотрим главный парад Победы на Красной площади

— Этот снимок, что дедушка отправил своей сестре, датирован мартом 1945 года: тогда он лежал в госпитале после ранения, готовился к предстоящей битве за Берлин. На оборотной стороне так и написано: «На долгую и добрую память сестрёнке Вале от братика Васи».

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Радовался он всё, что сейчас нет войны, что у людей есть возможность благоустроить свои дома (сам дедушка жил еще тогда, когда люди жили в землянках) и посмотреть мир.



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