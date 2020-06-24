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Страна и мир Онлайн-трансляция

Всё как 75 лет назад: смотрим главный парад Победы на Красной площади

Онлайн-трансляция торжественного марша солдат и военной техники

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В России сегодня отмечают 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне, десятки городов принимают военные парады. Главное шествие войск и техники проходит на Красной площади в Москве, и мы ведем прямую трансляцию.

Видео: Истории из России / YouTube.com

Мария Захарова

В военном параде на Красной площади примут участие больше 13 тысяч военнослужащих и 375 единиц боевой техники.

Мария Захарова

— Этот снимок, что дедушка отправил своей сестре, датирован мартом 1945 года: тогда он лежал в госпитале после ранения, готовился к предстоящей битве за Берлин. На оборотной стороне так и написано: «На долгую и добрую память сестрёнке Вале от братика Васи».

Радовался он всё, что сейчас нет войны, что у людей есть возможность благоустроить свои дома (сам дедушка жил еще тогда, когда люди жили в землянках) и посмотреть мир.

Несколько месяцев мы собирали трогательные, яркие, страшные и веселые истории с полей войны в нашем «Фронтовом инстаграме»: это вы, наши читатели, присылали нам сотни фотографий своих родственников, воевавших за свободу страны и мира.

Мария Захарова

В эти минуты начался торжественный парад в Волгограде. Следите за ним здесь.

Рота почетного караула сегодня без масок

Рота почетного караула сегодня без масок

Мария Захарова

24 июня в качестве дня парада Победы выбрано не случайно: в этот день в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Как солдаты отмечали свободу и конец войны подробно описывал историк Андрей Ермоленко. Почитайте его колонку.

Мария Захарова

Ровно в 10:00 мск по Красной площади пройдут пешие колонны — военнослужащие в исторической форме со штандартами всех фронтов, пройдут танки Т-34 и самоходные установки СУ-100, новейшие образцы сухопутной и авиационной отечественной техники. С российскими войсками по Красной площади промаршируют расчеты 13 государств.

Торжественное шествие продлится полтора часа.

Мария Захарова

В этом году парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Обращаясь к нации в День Победы, Владимир Путин пообещал праздник, достойный ветеранов. Кстати, сами ветераны сегодня тоже будут присутствовать на параде, они будут сидеть на трибунах рядом с президентом, министрами и командующими войсками.

9 мая Путин пообещал отметить День Победы, когда позволит эпидемиологическая обстановка

9 мая Путин пообещал отметить День Победы, когда позволит эпидемиологическая обстановка

Мария Захарова

Здравствуйте, друзья! Мы начинаем онлайн с главного парада Победы страны. Уже через час по площадь пройдут тысячи солдат, проедут сотни единиц военной техники, а в небо взмоют 75 единиц боевой авиации. За всем этим мы следим в прямом эфире, смотрите видео и фото юбилейного парада.

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