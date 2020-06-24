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За сутки в Новосибирской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки скончались двое, а выздоровел 141 человек

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Каждый день в регионе выявляют свыше сотни новых случаев заражения

Каждый день в регионе выявляют свыше сотни новых случаев заражения

По данным оперативного штаба, на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5356 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки), в том числе 341 ребенок. 3034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+141 за сутки).

Скончались еще два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ — 29 пациентов.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2255.

В больницы районов области госпитализированы 443 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 181 259 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 830 жителей региона, 24 130 человек сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1356 обращений, госпитализированы 27 пациентов.

В прошлое воскресенье количество заразившихся коронавирусом в Новосибирской области превысило отметку в 5000 человек.

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