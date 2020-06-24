За сутки в Новосибирской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, на утро 24 июня в регионе зарегистрировано 5356 случаев COVID-19 (+108 за последние сутки), в том числе 341 ребенок. 3034 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+141 за сутки).

Скончались еще два человека: мужчина в возрасте 84 года и женщина, ей был 81 год. Всего от коронавируса в Новосибирской области умерли 78 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. На ИВЛ — 29 пациентов.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 54 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.