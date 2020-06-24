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Два подростка съехали в кювет на мотоцикле под Новосибирском — один из них скончался

Подросток, ехавший за рулем, был в состоянии опьянения

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Подростки на мотоцикле сперва съехали с дороги в кювет, а потом врезались в дерево

Подростки на мотоцикле сперва съехали с дороги в кювет, а потом врезались в дерево

Подросток скончался от полученных в ДТП травм в Чановском район Новосибирской области. В аварии с мотоциклом пострадал сам погибший и его друг.

ДТП произошло 21 июня около 4:40 утра на автодороге Старые Карачи-Осинцево-Тайлаково. 17-летний нетрезвый подросток ехал с пассажиром-ровесником на мотоцикле ИЖ «Юпитер-5». На 5 километре дороги водитель съехал в левый кювет, а потом наехал на дерево. Оба подростка получили травмы и были госпитализированы.

— Вечером 23 июня водитель от полученных травм скончался в Чановской центральной районной больнице, — сообщили сегодня утром, 24 июня, в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Сейчас проводится проверка по факту ДТП. Дорожные инспекторы устанавливают причины и обстоятельства аварии.

Похожая авария случилась в Чановском районе в прошлом году — тогда в мотоцикл, который вел подросток, въехала легковушка. Подросток съехал в кювет, наехал на телеграфный столб и умер в больнице от полученных травм.

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дтпподросток погиб в ДТПЧановский район
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