2ГИС вернул зарплаты сотрудникам на докоронавирусный уровень. Для этого взяли кредит

— Мы взяли кредиты и с 1 июня вернули все зарплаты, — рассказал Александр Сысоев в интервью редактору НГС Елене Гурьяновой. — Мы ещё не вернулись на докризисный уровень по объёму выручки и по объёму рекламы, но по объёму рекламы мы упали не сильно, не катастрофически: 87–90% рекламодателей мы сохранили.



Получить субсидируемый государством кредит на зарплату под 0% компании не удалось.



— Мы же не попали в эту программу — почему-то нас решили не включать в список системообразующих предприятий, хотя мы абсолютно по всем критериям подходим. Мы взяли кредиты на условиях, которые сейчас есть на рынке. Да, взяли на зарплаты, чтобы поддержать коллектив, — поделился гендиректор 2ГИС.

По словам Александра Сысоева, многие сотрудники знали, что 2ГИС ведёт переговоры о продаже части компании Сбербанку, и это драйвило разработчиков, которые были подключены к процессу поиска синергий, обсчёта и построения бизнес-планов и бизнес-моделей.



— Вы же знаете, что разработчиков мотивируют не только деньги, но и интересные задачи. А тут просто кладезь интересных задач, поэтому они воодушевлены. Команда — молодцы, огромное спасибо команде, они очень стойко перенесли снижение зарплат. Никто не ушел, все отнеслись с пониманием. Сейчас мы всё вернем назад, — добавил гендиректор 2ГИС.

