50 минут с президентом: публикуем полную речь обращения Путина к нации

По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около трёх миллионов наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога.



Именно молодые люди — энергичные, образованные, профессиональные, часто вчерашние школьники и студенты — составляют костяк высокотехнологичных команд и компаний, в том числе в сфере информационных технологий.



Что хотелось бы здесь сказать особо. За последние месяцы, учитывая сложности, с которыми столкнулась экономика из-за эпидемии, мы приняли специальные, дополнительные решения по поддержке ключевых отраслей, таких как строительство, о котором я только что говорил, автопром, транспорт, легкая промышленность, сельское хозяйство. В общей сложности здесь заняты несколько миллионов наших граждан. А вместе с семьями речь идет о благополучии десятков миллионов людей. И мы стремились сделать всё, чтобы они сохранили доходы.



10 июня встречался с представителями сферы IT и телекоммуникаций. В период эпидемии эффективный, быстрый перевод значительной части деловой жизни, работы важнейших государственных, образовательных сервисов в режим онлайн показал, какими мощными технологическими, кадровыми возможностями обладает российский IT-сектор. Он один из самых динамичных, бурно растущих. Добавлю, что только за последние 5 лет экспорт нашего, отечественного программного обеспечения увеличился вдвое. Нам, конечно, еще есть над чем работать. Но все-таки это хороший показатель.



Здесь, в этой отрасли сосредоточены многие базовые, так называемые сквозные решения и технологии, важные для всей экономики и социальной сферы. В целом для всех сфер жизни России.



Конечно, для поддержки, для развития такой системообразующей отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные подходы и решения. И в ходе состоявшейся встречи дал поручение коллегам из Правительства совместно с экспертным, профессиональным сообществом проработать такие шаги. Учитывая при этом, что сфера сфера информационных технологий традиционно отличается высокой мобильностью.



Предприниматели, сотрудники предпочитают жить и вести бизнес там, где это максимально удобно и комфортно. Поэтому налоговые, финансовые, правовые условия для работы в нашей стране должны быть глобально конкурентоспособны. И это требование касается, на самом деле, не только IT-сферы, но и всех без исключения секторов российской экономики.



Планы по поддержке отрасли, о которой я только что сказал, подготовлены, решения приняты. В качестве первого шага предлагаю провести в IT-отрасли так называемый налоговый манёвр и прежде всего существенно сократить нагрузку на фонд оплаты труда. А это, отмечу, основная статья расходов для высокотехнологичных компаний.



Напомню, мы уже вдвое, до 15 процентов понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6 процента. Причём не временно, а бессрочно.



Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для Ай-Ти-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 процентов до 3 процентов. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире.



Налоги — это, конечно, важно, но далеко не всё. Прошу Правительство продолжить анализ по всем другим условиям работы IT-отрасли и смежных сфер. Мы также должны быть здесь конкурентоспособными.



Далее. Уже говорил, насколько важно повышать доверие между государством и бизнесом. На этой прочной базе мы выстраиваем механизмы поддержки в текущей непростой ситуации, помогаем людям, которые поверили в то, что в России выгодно, безопасно, надёжно работать и делать это можно легально, открыто, по-честному.



У нас много предпринимателей, которые развивают свой бизнес не только внутри страны, но и за рубежом. И у них должна быть возможность удобно, цивилизованно платить налоги дома, в России.



Сейчас российские налоговые резиденты — владельцы зарубежных активов — платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю её кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму — 5 миллионов рублей в год — без дополнительной отчётности. Таким образом мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции.



Также обращаю внимание Правительства: нужно в целом поддержать инвестиционную активность, создание новых рабочих мест. Здесь многое зависит и от усилий субъектов Федерации.



Вместе с тем, эпидемия поставила региональные финансы в достаточно сложное положение, мы это понимаем. Речь не только о возросших расходах на систему здравоохранения, на прямую помощь людям, предприятиям, но и о выпадающих доходах, которые недополучены бюджетами субъектов Федерации, в том числе в связи с федеральными решениями по налоговым льготам и отсрочкам.



В связи с этим поручаю Правительству оказать дополнительную финансовую помощь регионам, выделить ещё 100 миллиардов рублей «плюсом» к тем двумстам миллиардам, о которых мы уже объявили ранее, и тем самым компенсировать расходы регионов, связанные с реализацией общенациональных мер борьбы с эпидемией и её последствиями.



При этом прошу внимательно посмотреть на принципы распределения такой поддержки, не ограничивать, а напротив поощрять регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития.



Кроме того, в текущем году добавим ещё 100 миллиардов рублей на обновление региональной дорожной сетии. Направим эти средства в те субъекты, которые работают быстро: строят, ремонтируют дороги качественно и с опережением графика.



Для увеличения вложений в транспортную и сетевую инфраструктуру, в программы опережающей газификации регионов, в обновление общественного транспорта помимо бюджетных средств необходимы дополнительные ресурсы. Кстати, такие механизмы уже начинают работать. 7 мая на совещании по транспортной отрасли мы приняли решение поддержать планы компании РЖД по инфраструктурному развитию. И вчера это решение принято. Компания разместила свои бессрочные облигации для привлечения средств в модернизацию железных дорог. В том числе с учётом этого опыта поручаю Правительству в ближайшее время подготовить предложения по широкому использованию инструментов долгосрочного финансирования развития инфраструктуры. Этот и другие значимые вопросы обсудим уже в июле на заседании Совета по стратегическому развитию.



Подчеркну: наши базовые ориентиры остаются неизменными. Но нам предстоит уточнить параметры, сроки и приоритеты национальных проектов, погрузить, интегрировать в них меры общенационального плана действий по восстановлению экономики и, конечно, заложить под них необходимые финансовые средства.



В том числе уже сейчас, в рамках нового бюджетного цикла прошу Правительство предусмотреть увеличение доли эффективных расходов на здравоохранение и образование, а депутатов в ходе работы над будущим федеральным бюджетом проявить солидарность с таким подходом.



И что в связи с этим считаю важным подчеркнуть. 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надёжные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей. Прошу это учитывать в своей работе и коллег в Правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях.



Уважаемые граждане России!



Прошедшие месяцы и для нашей страны, и для всех государств стали временем масштабных вызовов и трудных испытаний. Повторю, всем нам было непросто.



Но с самого начала эпидемии мы сделали свой выбор, твёрдо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие, что главное — это сберечь людей, а всё остальное приложится.



В тяжёлых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны, необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания.

