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Криминал Дело банды Трунова

Верховный суд снизил срок главе «банды Трунова» на полгода

В прошлом году его приговорили к 24 годам строгого режима

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В прошлом году киллера «банды Трунова» приговорили к 24 годам лишения свободы

В прошлом году киллера «банды Трунова» приговорили к 24 годам лишения свободы

Верховный суд Российской Федерации изменил приговор Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. В июле прошлого года его признал виновным в убийствах и покушениях на убийства.

— Суд на полгода снизил срок и отменил штраф, — цитирует ТАСС адвоката Радченко Владимир Волого.

Ранее Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в 1 миллион рублей.

Анатолия Радченко обвиняли в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские». После задержания её лидера Александра Трунова Радченко уехал за границу. В 2014 году его задержали в Австрии, а спустя полтора года экстрадировали в Россию.

Суды над ним длились почти два года.

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Анатолий Радченкосудприговор
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