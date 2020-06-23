Верховный суд снизил срок главе «банды Трунова» на полгода

Верховный суд Российской Федерации изменил приговор Анатолию Радченко по прозвищу Челентано. В июле прошлого года его признал виновным в убийствах и покушениях на убийства.

— Суд на полгода снизил срок и отменил штраф, — цитирует ТАСС адвоката Радченко Владимир Волого.

Ранее Новосибирский областной суд приговорил Анатолия Радченко к 24 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штрафу в 1 миллион рублей.

Анатолия Радченко обвиняли в четырёх убийствах, трёх покушениях на убийства и ещё нескольких преступлениях, совершённых в составе организованной преступной группировки «Труновские». После задержания её лидера Александра Трунова Радченко уехал за границу. В 2014 году его задержали в Австрии, а спустя полтора года экстрадировали в Россию.