Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей из-за коронавируса

Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения. Он уточнил, что деньги будут перечислены автоматически.
Новость дополняется
Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения
Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения. Он уточнил, что деньги будут перечислены автоматически.
Новость дополняется
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