23 июня вторник
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 69.48
eur 77.83
Тема дня Где и во сколько будет салют 24 июня

Все новости

Все новости
Экономика Всё о коронавирусе

Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей из-за коронавируса

Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения

3 693
8 Обсудить

Поделиться

Выплата полагается на каждого ребенка

Выплата полагается на каждого ребенка

Семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил Владимир Путин во время телеобращения. Он уточнил, что деньги будут перечислены автоматически.

Новость дополняется

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК6
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Владимир Путиндетивыплаты и пособия
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (8)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!