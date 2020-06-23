Три новосибирских университета вошли в топ-100 вузов для будущей элиты (их больше всего любят работодатели)

Российское издание Forbes опубликовал рейтинг из 100 лучших вузов страны, в который вошли три новосибирских университета.

Рейтинг Forbes высчитывается на основе анализа нескольких категорий данных. В этом году качество образование статистике трудоустройства выпускников, их востребованности в регионах, количеству предпринимателей среди них, а также учитывается международная деятельность вузов и уровень ЕГЭ, с которым студенты были приняты в учебные заведения.

Лучшим из новосибирских университетов в рейтинге Forbes стал НГУ — он занял 28-е место (в 2019 году — 61-е). На втором месте среди сибирских университетов расположился НГТУ — 43-е место (46-е место в прошлом году), на третьем — НГУЭУ (71-е место).