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Образование

Три новосибирских университета вошли в топ-100 вузов для будущей элиты (их больше всего любят работодатели)

Рейтинг составило издание Forbes

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НГУ поднялся на 33 позиции

НГУ поднялся на 33 позиции

Российское издание Forbes опубликовал рейтинг из 100 лучших вузов страны, в который вошли три новосибирских университета.

Рейтинг Forbes высчитывается на основе анализа нескольких категорий данных. В этом году качество образование статистике трудоустройства выпускников, их востребованности в регионах, количеству предпринимателей среди них, а также учитывается международная деятельность вузов и уровень ЕГЭ, с которым студенты были приняты в учебные заведения.

Лучшим из новосибирских университетов в рейтинге Forbes стал НГУ — он занял 28-е место (в 2019 году — 61-е). На втором месте среди сибирских университетов расположился НГТУ — 43-е место (46-е место в прошлом году), на третьем — НГУЭУ (71-е место).

В рейтинг также попали вузы Томска, Омска и Кемерово. В первую пятёрку лучших университетов России по версии Forbes вошли ВШЭ, МГУ, МФТИ, УрФУ и МИФИ.

В прошлом году Новосибирск вошёл в топ лучших студенческих городов мира. Тогда наш город занял 92-е место.

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