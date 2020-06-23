Суд встал на сторону новосибирской зоозащитницы в споре с оскорблённым цирком шапито «Золотой дракон»

— Мы победили, несмотря на то, что из Москвы приехал юрист, который ранее представлял интересы дрессировщиков братьев Запашных в суде, когда те победили зоозащитную организацию «Вита». Суть конфликта в том, что мои фразы якобы нанесли ущерб репутации цирка. Мы же настаивали на том, что это — частное мнение и моё оценочное суждение, а не сведения, которые порочили и нанесли ущерб. Мне очень понравилась судья, которая внимательно слушала обе стороны и была действительно вдумчивой. Я очень рада: теперь пусть каждый человек знает, что он может высказать свое мнение о цирке шапито, которые, считаю, вообще должны закрыть в России, а животных отдать в реабилитационные центры, — рассказала корреспонденту НГС Елизавета Бражник.



Как уточнила Бражник, цирк-шапито «Золотой дракон» был недоволен такими её фразами, как «давайте добьёмся, чтоб этого позора в нашем городе не было», «я считаю, это дичь», «зачем Вам мероприятие, где страдают животные на потеху людям?» и некоторыми другими.



— Суд согласился с тем, что у каждого человека есть право на мнение. Высказывание Елизаветы это — её личная убеждённость, это её личное мнение. Там не содержится утверждения ложных фактов. Данная позиция была до суда доведена, и суд эту позицию принял, — пояснил судебный защитник девушки, юрист Иван Можаев.

