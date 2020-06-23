Суд встал на сторону новосибирской зоозащитницы в споре с оскорблённым цирком шапито «Золотой дракон»

Сегодня, 23 июня, новосибирский арбитраж вынес решение в пользу зоозащитницы Елизаветы Бражник, с которой судился московский цирк шапито «Золотой дракон».
Цирк подавал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд начался в конце 2019 года, сначала «Золотой дракон» требовал возместить 100 тысяч рублей, а после изменил требований — стал настаивать на том, чтобы девушка удалила из своего аккаунта в Instagram оскорбляющие их фразы и написала опровержение.
В конце августа прошлого года Елизавета организовала пикет возле цирка, который тогда располагался на площадке ТЦ МЕГА, и высказала мнение о шапито в своём Instagram. Через несколько дней МЕГА отказалась размещать на своей площадке цирк, и он вынужден был переехать к «Сибирскому Моллу».
— Мы победили, несмотря на то, что из Москвы приехал юрист, который ранее представлял интересы дрессировщиков братьев Запашных в суде, когда те победили зоозащитную организацию «Вита». Суть конфликта в том, что мои фразы якобы нанесли ущерб репутации цирка. Мы же настаивали на том, что это — частное мнение и моё оценочное суждение, а не сведения, которые порочили и нанесли ущерб. Мне очень понравилась судья, которая внимательно слушала обе стороны и была действительно вдумчивой. Я очень рада: теперь пусть каждый человек знает, что он может высказать свое мнение о цирке шапито, которые, считаю, вообще должны закрыть в России, а животных отдать в реабилитационные центры, — рассказала корреспонденту НГС Елизавета Бражник.
Как уточнила Бражник, цирк-шапито «Золотой дракон» был недоволен такими её фразами, как «давайте добьёмся, чтоб этого позора в нашем городе не было», «я считаю, это дичь», «зачем Вам мероприятие, где страдают животные на потеху людям?» и некоторыми другими.
— Суд согласился с тем, что у каждого человека есть право на мнение. Высказывание Елизаветы это — её личная убеждённость, это её личное мнение. Там не содержится утверждения ложных фактов. Данная позиция была до суда доведена, и суд эту позицию принял, — пояснил судебный защитник девушки, юрист Иван Можаев.
Противоположная сторона от каких-либо комментариев воздержалась, объяснив, что они будут позже.
— Мы это сейчас обсуждаем. Пока решения по апелляции никакого не принято, — сообщил корреспонденту НГС директор цирка-шапито «Золотой дракон» Евгений Ким.
В феврале НГС рассказывал, как арбитраж отклонил иск компании «Славянский дом» к своему бывшему клиенту Сергею Кожевникову. Фирма хотела взыскать с ответчика расходы в размере примерно 20 тысяч рублей и опубликовать опровержение информации, которую размещал Сергей в отзыве на сайте Flamp.