Пенсии по старости в России хотят увеличить. На три тысячи за три года

К 2023 году средний размер пенсии может перевалить за 19 тысяч рублей. Это следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России. Документ попал в распоряжении ряда СМИ, в том числе РИА «Новости» и ТАСС. Согласно приведенным в нем данным, в ближайшие три года индексация составит 6,3%, 5,9% и 5,6% соответственно. Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей в 2023 году — 19 283 рубля.
Также в документе отмечается, что прожиточный минимум пенсионера в 2021 году может составить 9498 рублей, в 2022 году — 9840 рублей, а в 2023 году вырастет до 10 193 рублей.
Кроме того, согласно проекту, размер социальной пенсии составит 10 044 рубля в 2021 году, 10 338 рублей в 2022 году и 10 697 рублей — в 2023 году. Повышать размер накопительной части и срочной пенсионной выплаты в 2021–2023 годах не планируют.
По данным Минтруда, в 2019 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров вырос в среднем на 1,1 тыс. рублей, составив 15,5 тыс. рублей. С 1 января 2020 года размер страховых пенсий в России еще немного подрос и в среднем по стране составил 16,4 тыс. рублей.