Новосибирские следователи возбудили дело после падения остановки на мужчину во время урагана

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело после того, как 7 июня из-за сильного ветра на 42-летнего мужчину упала остановка в микрорайоне Весенний.
— Пострадавшего с тяжёлыми травмами доставили в медицинское учреждение. По мнению следствия, причиной опрокидывания остановки послужило ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами, в обязанности которых входит монтаж остановок общественного транспорта на территории Первомайского района города Новосибирска, а также контроль за их безопасной эксплуатацией, — рассказали в пресс-службе СК России по НСО.
Дело заведено по факту происшествия, его квалифицируют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), конкретные подозреваемые пока там не фигурируют. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства происшествия.
Это не первый раз, когда павильон на остановке «Микрорайон Весенний» падает. На подобное происшествие уже жаловались в 2018 году.
Недавно следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников администрации Ленинского района из-за гибели 58-летнего мужчины — на него упала ветка тополя.