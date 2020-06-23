Новосибирские следователи возбудили дело после падения остановки на мужчину во время урагана

Дело заведено по факту происшествия, его квалифицируют по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), конкретные подозреваемые пока там не фигурируют. Сейчас СК устанавливает все обстоятельства происшествия.

Это не первый раз, когда павильон на остановке «Микрорайон Весенний» падает. На подобное происшествие уже жаловались в 2018 году.



Недавно следователи возбудили уголовное дело о халатности сотрудников администрации Ленинского района из-за гибели 58-летнего мужчины — на него упала ветка тополя.