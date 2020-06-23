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10 кадров со стройки нового перинатального центра - он уже раскрашен в яркие цвета

Сейчас территорию будущего центра уже благоустраивают - его могут сдать с опережением графика на несколько месяцев

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Строящийся центр&nbsp;— один из самых крупных за Уралом<br><br><br>

Строящийся центр — один из самых крупных за Уралом


В Новосибирске продолжается строительство перинатального центра возле областной больницы - здания уже соединили переходом. По прогнозам областного минстроя, здание введут в эксплуатацию 2021 году, но возможно опережение графика на 3-4 месяца.

НГС побывал в строящемся здании и узнал, как сейчас выглядит центр и что происходит на стройплощадке.

Мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас областная больница принимает только 2,5 тыс. родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая&nbsp;– на 100, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО

Мощность стационарного отделения нового центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас областная больница принимает только 2,5 тыс. родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая – на 100, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО

— Это уникальный объект для Новосибирска, мы давно к нему шли. Если посмотреть, здесь всё самое-самое: самое большое количество помещений, лифтов, километров кабелей и труб. Сейчас мы вышли на финишную прямую: во всём, что касается строительства, идем с опережением. Ввод в эксплуатацию планировался в 2021 году, пока мы выйдем на опережение графика месяца на 3-4. Планируем выйти в конце сентября, если никаких срывов не будет. Дальше начнется пуск медоборудования. На сегодняшний день ведутся благоустроительные работы, в течение июля они будут завершены уже с газоном, посадкой деревьев, ограждениями. А дальше, глядя на это здание, только восхищение, — рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Перинатальный центр и областную больницу соединили переходом

Перинатальный центр и областную больницу соединили переходом

По словам главного врача Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, новый корпус уникален по 2 причинам: близости к крупному стационару и связь с медицинским университетом.

— Он уникален тем, что привязан к крупнейшему стационару за Уралом, это позволяет использовать потенциал всех специалистов. Когда надо спасать женщину, ребенка, тогда нужны все специалисты. Вторая составляющая, которой мы гордимся - это то, что здесь будет основная клиническая база медицинского университета. Здесь будут готовить неонатологов, акушеров-гинекологов, будет расположено несколько кафедр медуниверситета, — рассказал Юданов.

В год перинатальный центр сможет принимать до 4 тысяч родов<br><br><br>

В год перинатальный центр сможет принимать до 4 тысяч родов


Анатолий Юданов назвал одной из главных особенностей нового центра фетальную хирургию.

— Специалисты обучены, чтобы заняться фетальной хирургией. Это внутриутробная хирургия. Он позволяет на этапе, когда ребенок в утробе мамы, понять, что есть порок развития, и этот порок определённым способом эндоскопически скорректировать. Это тот уровень, который предполагается в одном из наших подразделений, — объяснил Юданов.

В приоритете центра будут роженицы с патологиями&nbsp;

В приоритете центра будут роженицы с патологиями 

Сдавать здание планируют в 2021 году, но возможно опережение на 3-4 месяца

Сдавать здание планируют в 2021 году, но возможно опережение на 3-4 месяца

В здании проложено больше 500 км кабельных линий&nbsp;

В здании проложено больше 500 км кабельных линий 

Стройка нового перинатального центра какое-то время была заморожена и&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66113017/" class="_">возобновилась летом 2019 года</a>

Стройка нового перинатального центра какое-то время была заморожена и возобновилась летом 2019 года

Сегодня на стройке побывали министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов и главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов

Сегодня на стройке побывали министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов и главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов

В июле планируют завершить благоустройство территории: газоны, посадку деревьев и ограждения&nbsp;

В июле планируют завершить благоустройство территории: газоны, посадку деревьев и ограждения 

Здесь мы подробнее рассказывали о стройке перинатального центра. А в прошлом декабре НГС писал о том, что из областного бюджета выделяли 495 миллионов рублей.

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