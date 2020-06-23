10 кадров со стройки нового перинатального центра - он уже раскрашен в яркие цвета

В Новосибирске продолжается строительство перинатального центра возле областной больницы - здания уже соединили переходом. По прогнозам областного минстроя, здание введут в эксплуатацию 2021 году, но возможно опережение графика на 3-4 месяца.
НГС побывал в строящемся здании и узнал, как сейчас выглядит центр и что происходит на стройплощадке.
— Это уникальный объект для Новосибирска, мы давно к нему шли. Если посмотреть, здесь всё самое-самое: самое большое количество помещений, лифтов, километров кабелей и труб. Сейчас мы вышли на финишную прямую: во всём, что касается строительства, идем с опережением. Ввод в эксплуатацию планировался в 2021 году, пока мы выйдем на опережение графика месяца на 3-4. Планируем выйти в конце сентября, если никаких срывов не будет. Дальше начнется пуск медоборудования. На сегодняшний день ведутся благоустроительные работы, в течение июля они будут завершены уже с газоном, посадкой деревьев, ограждениями. А дальше, глядя на это здание, только восхищение, — рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
По словам главного врача Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, новый корпус уникален по 2 причинам: близости к крупному стационару и связь с медицинским университетом.
— Он уникален тем, что привязан к крупнейшему стационару за Уралом, это позволяет использовать потенциал всех специалистов. Когда надо спасать женщину, ребенка, тогда нужны все специалисты. Вторая составляющая, которой мы гордимся - это то, что здесь будет основная клиническая база медицинского университета. Здесь будут готовить неонатологов, акушеров-гинекологов, будет расположено несколько кафедр медуниверситета, — рассказал Юданов.
Анатолий Юданов назвал одной из главных особенностей нового центра фетальную хирургию.
— Специалисты обучены, чтобы заняться фетальной хирургией. Это внутриутробная хирургия. Он позволяет на этапе, когда ребенок в утробе мамы, понять, что есть порок развития, и этот порок определённым способом эндоскопически скорректировать. Это тот уровень, который предполагается в одном из наших подразделений, — объяснил Юданов.
Здесь мы подробнее рассказывали о стройке перинатального центра. А в прошлом декабре НГС писал о том, что из областного бюджета выделяли 495 миллионов рублей.