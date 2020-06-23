10 кадров со стройки нового перинатального центра - он уже раскрашен в яркие цвета

В Новосибирске продолжается строительство перинатального центра возле областной больницы - здания уже соединили переходом. По прогнозам областного минстроя, здание введут в эксплуатацию 2021 году, но возможно опережение графика на 3-4 месяца.

НГС побывал в строящемся здании и узнал, как сейчас выглядит центр и что происходит на стройплощадке.