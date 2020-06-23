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Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

Президент расскажет об итогах борьбы с COVID-19

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Телеобращение начнется около 15:00 по московскому времени

Телеобращение начнется около 15:00 по московскому времени

Владимир Путин сегодня вновь выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщает РИА «Новости». Президент расскажет об итогах борьбы с COVID-19, экономике и о том, как развивается ситуация сейчас.

Трансляция обращения начнется около трех часов дня по московскому времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Это уже не первое обращение Владимира Путина к стране в связи с распространением коронавирусной инфекции. Первый раз он выступил в конце марта, объявив нерабочие дни в апреле. Позже они были продлены до конца месяца. Также во время своих обращений президент говорил о поддержке семьям и бизнесу, анонсировал новые выплаты и увеличение пособий. На одном из последних совещаний президента поднимался вопрос о том, чтобы продлить часть мер экономической поддержки.

Мы будем вести трансляцию телеобращения Владимира Путина. Следите за обновлениями на сайте или подпишитесь на уведомления, чтобы ее не пропустить.

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Владимир Путинэкономикакоронавирус
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