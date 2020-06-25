Где и когда проголосовать по поправкам в Конституцию (и не заболеть при этом COVID-19). Две важные карточки

О голосовании по поправкам в Конституцию последние недели слышно отовсюду. Тем не менее не все ещё знают, как, где и когда можно проголосовать. Мы собрали всю информацию по голосованию в двух картинках и этом тексте. Давайте разбираться!
Из-за пандемии коронавируса голосование решили растянуть на неделю — таким образом хотят избежать скопления людей на участках. То есть проголосовать можно с 25 июня по 1 июля. Кроме того, можно проголосовать на дому или во дворе дома.
Если вы хотите проголосовать до дня голосования, вам нужно взять паспорт и прийти на свой УИК по месту регистрации или по месту нахождения (для этого нужно подать заявление, как — мы писали тут).
С 25 по 30 июня УИКи работают по расписанию: 25, 26, 29 июня с 08:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00; 27, 28, 30 июня с 10:00 до 14:00.
1 июля участки будут работать с 08:00 до 20:00 — в этот день на участок тоже нужно принести паспорт.
Чтобы проголосовать дома, нужно было подать заявление на «Госуслугах» до 21 июня. Если вы не успели, это не страшно — вы всё ещё можете обратиться на свой участок с заявлением о домашнем голосовании: по телефону, лично или с помощью волонтеров.
— Голосование вне помещения будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций Роспотребнадзора. Процедура стандартная — к гражданину на дом приходят члены участковой комиссии с переносным ящиком для голосования, — говорится на сайте новосибирской ЦИК.
В этом случае голосование проходит бесконтактным способом на лестничной клетке. У члена комиссии должен быть индивидуальный пакет для каждого участника голосования с бюллетенем, заявлением о голосовании вне помещения, ручкой, перчатками и одноразовой маской. Член комиссии должен обработать пакет дезинфицирующим средством.
Если избиратель может сам спуститься, голосование может быть организовано во дворе дома.
Электронное голосование новосибирцам недоступно, право на голосование в интернете получили только жители Москвы и Нижегородской области.
Несмотря на то что голосование разрешили, в Новосибирске, да и в стране, продолжается пандемия. Каждый день в городе регистрируют около 100 новых случаев и 2–4 смерти от коронавируса. Одному из погибших, который попал в сводку на этой неделе, было всего 32 года.
Берегите себя и соблюдайте все меры безопасности.
Пакет поправок к Конституции включает предложения в разных сферах: медицине, защите труда, культуре и многих других. Одна из значимых правок касается президентских сроков. Согласно ей, президентские сроки Владимира Путина «обнулятся».
Группа новосибирцев планировала провести митинг против поправок, но мэрия разрешила провести его только за час до конца голосования 1 июля.