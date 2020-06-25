Где и когда проголосовать по поправкам в Конституцию (и не заболеть при этом COVID-19). Две важные карточки

О голосовании по поправкам в Конституцию последние недели слышно отовсюду. Тем не менее не все ещё знают, как, где и когда можно проголосовать. Мы собрали всю информацию по голосованию в двух картинках и этом тексте. Давайте разбираться!



Из-за пандемии коронавируса голосование решили растянуть на неделю — таким образом хотят избежать скопления людей на участках. То есть проголосовать можно с 25 июня по 1 июля. Кроме того, можно проголосовать на дому или во дворе дома.

Если вы хотите проголосовать до дня голосования, вам нужно взять паспорт и прийти на свой УИК по месту регистрации или по месту нахождения (для этого нужно подать заявление, как — мы писали тут).